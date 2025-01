Spettacolo celeste imperdibile questo weekend

MeteoWeb

Questo fine settimana, gli appassionati di astronomia e i semplici curiosi avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo celeste imperdibile: Venere e Saturno si troveranno in una stretta congiunzione, apparendo vicinissimi nel cielo serale. L’evento sarà visibile già stasera, ma anche domenica e lunedì sera, offrendo uno dei momenti più affascinanti della cosiddetta “parata planetaria” di gennaio.

Naso all’insù, spettacolo celeste imperdibile: quando e come vedere la congiunzione Venere-Saturno

Venere e Saturno saranno facilmente visibili a occhio nudo sopra l’orizzonte sudoccidentale, circa 45 minuti dopo il tramonto. Al momento di massima vicinanza prospettica, i pianeti saranno separati da appena 2 gradi nella costellazione dell’Acquario, una distanza pari alla larghezza di un dito indice tenuto a braccio teso.

L’osservazione, però, avrà una finestra di tempo limitata: i 2 pianeti tramonteranno meno di 4 ore dopo il tramonto. Sarà dunque importante organizzarsi per sfruttare al meglio questo intervallo.

Un contrasto spettacolare

Nonostante la loro vicinanza apparente, Venere e Saturno offriranno un netto contrasto in termini di luminosità. Venere brillerà 110 volte più intensamente di Saturno, rendendolo facilmente riconoscibile come “Stella della Sera”. Chi dispone di un binocolo o di un piccolo telescopio potrà osservare Venere come una falce crescente, un fenomeno dovuto alla sua posizione rispetto alla Terra. Saturno, invece, rivelerà i suoi anelli solo con l’ausilio di un telescopio più potente.

Altri pianeti visibili

Non saranno solo Venere e Saturno a illuminare il cielo serale. Anche Giove e Marte saranno ben visibili. Giove sarà alto nel cielo nella costellazione del Toro, mentre Marte, con il suo caratteristico bagliore rossastro, si troverà più in basso nella costellazione del Cancro. Entrambi i pianeti diventeranno ancora più evidenti man mano che la notte avanzerà.

La congiunzione Venere-Saturno

È importante ricordare che la congiunzione tra Venere e Saturno è solo un’illusione ottica, una questione di prospettiva. Sebbene i due pianeti sembrino vicini nel cielo, in realtà saranno separati da una distanza pari a 8 volte quella tra Venere e la Terra.

Prossimi appuntamenti celesti

Per chi ama osservare i fenomeni celesti, il mese di febbraio offrirà un altro spettacolo: il 1° febbraio Venere si troverà accanto alla Luna crescente subito dopo il tramonto, con Saturno visibile appena più in basso. Venere continuerà a essere un protagonista del cielo serale fino a metà marzo, quando attraverserà il bagliore del Sole per riemergere come “Stella del Mattino” prima dell’alba.

