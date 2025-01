Starship verso il 7° volo: nuove sfide e innovazioni per conquistare Luna e Marte

MeteoWeb

Lunedì 13 gennaio, alle ore 17 EST (23 ora italiana), il razzo Starship di SpaceX, alto ben 122 metri, effettuerà il suo 7° volo. Il decollo avverrà da Starbase, il centro di produzione e lancio di SpaceX situato nel Sud del Texas. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, con le trasmissioni che inizieranno circa 35 minuti prima del decollo.

Un razzo progettato per colonizzare Luna e Marte

Starship è il razzo completamente riutilizzabile più grande mai costruito, progettato per supportare le ambizioni di SpaceX di colonizzare la Luna e Marte. Fino ad oggi, il razzo ha effettuato 6 voli, di cui 2 nel 2023 e 4 nel 2024 (marzo, giugno, ottobre e novembre). Il volo di ottobre ha segnato una pietra miliare, con il successo nel recupero del booster Super Heavy direttamente dalla torre di lancio di Starbase. Questo obiettivo verrà riproposto anche per il 7° volo, dopo che un problema di comunicazione aveva impedito il recupero durante il 6° volo di novembre.

Starship, le novità per il 7° volo

Il volo 7 di Starship introdurrà nuove sfide e opportunità. La parte superiore del razzo, nota come Ship e alta 50 metri, effettuerà un ammaraggio morbido nell’Oceano Indiano, come accaduto nei 3 lanci più recenti. Tuttavia, per la prima volta, Ship tenterà di rilasciare payload nello Spazio: 10 satelliti simulati, simili per dimensioni e peso ai futuri satelliti Starlink di nuova generazione. Ciò rappresenta il primo test per la capacità di Starship di svolgere missioni di dispiegamento satellitare, un passo cruciale per il completamento della costellazione Starlink, che potrebbe arrivare a oltre 40mila satelliti.

Inoltre, il booster Super Heavy utilizzerà per la prima volta un motore Raptor già impiegato in un volo precedente, dimostrando ulteriormente le capacità di riutilizzo del sistema.

Un periodo intenso per il volo spaziale

Il lancio di Starship non è l’unico evento rilevante in questi giorni nel settore spaziale. Domani, venerdì 10 gennaio, è previsto il debutto del razzo New Glenn di Blue Origin, mentre nelle prime ore di martedì 15 gennaio, un Falcon 9 di SpaceX lancerà un lander lunare privato.

