Tempesta Eowyn, la corrente a getto fa avvicinare un aereo a velocità subsoniche

Un volo della British Airways da Las Vegas a Londra Heathrow si è avvicinato a velocità subsoniche mercoledì 22 gennaio grazie alla corrente a getto insolitamente forte che ha portato la tempesta Eowyn nel Regno Unito e in Irlanda. Secondo i dati raccolti da Flightradar24, il volo BA274 della British Airways ha raggiunto una velocità al suolo di 1310km/h, appena 33km/h in meno rispetto al record di velocità subsonica di 1343km/h. Il Boeing 747 ha sfruttato il forte vento a favore per ridurre il tempo di volo di circa 45 minuti. I voli da New York a Londra hanno percorso l’aria in appena cinque ore e 30 minuti a causa della corrente a getto.

Una corrente a getto è un vento che si verifica a circa 9000-12000 metri, viaggiando da ovest a est attraverso l’Atlantico con velocità di circa 305-320km/h. La tempesta Eowyn ha provocato venti a getto superiori a 418km/h sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Corrente a getto e riscaldamento globale

“Abbiamo prove che i venti a getto più forti sono destinati ad accelerare di circa il 2% per ogni grado Celsius di riscaldamento globale“, ha detto a BBC Weather Paul Williams, professore di meteorologia presso l’Università di Reading. “E naturalmente abbiamo già avuto oltre un grado di riscaldamento globale, quindi ci sono alcune prove che il flusso a getto ha già iniziato ad accelerare”.

Turbolenze

Mentre tempi di volo più rapidi possono essere accolti con favore dalla maggior parte dei passeggeri, questo è destinato a coincidere con un aumento della turbolenza. “I progetti prevedono un ulteriore aumento, forse un raddoppio o un triplo, della quantità di turbolenza grave in ampie parti del flusso a getto entro, ad esempio, il 2060”, ha avvertito il professor Williams.

La notizia arriva mentre la tempesta Eowyn ha battuto i record in Irlanda dopo che venti fino a 183km/h hanno colpito l’isola, i più forti da quando sono iniziate le registrazioni, ha affermato il meteorologo irlandese.

