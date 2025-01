Quando il tempo è scandito dalla Luna: il Capodanno Cinese e l’Anno del Serpente

MeteoWeb

Il 29 gennaio 2025 sarà il Capodanno Lunare, una delle festività più importanti e sentite in Cina e in molte altre parti del mondo. Questo evento, che coincide con il novilunio alle ore 12:35 UTC, rappresenta non solo l’inizio dell’Anno del Serpente secondo il calendario cinese, ma anche un momento di riflessione, celebrazione e riunione familiare.

Il calendario lunisolare cinese: un sistema complesso e millenario

Il Capodanno Lunare è strettamente legato al calendario cinese, un sistema lunisolare che combina i cicli della Luna e del Sole. Ogni mese inizia con la Luna Nuova, e un ciclo lunare dura in media 29,5 giorni. Per armonizzare questo sistema con l’anno solare di 365,25 giorni, viene aggiunto un mese extra ogni 2 o 3 anni. Ciò spiega perché il Capodanno Lunare cada ogni anno in una data diversa del calendario gregoriano, tra il 21 gennaio e il 21 febbraio.

Questo calendario millenario ha origini che risalgono alla dinastia Shang, intorno al XIV secolo a.C., ed è ancora oggi utilizzato per determinare date significative, festività e momenti propizi, in particolare secondo l’astrologia cinese.

L’Anno del Serpente: simbolismo e significato

Il 2025 sarà l’Anno del Serpente, uno dei 12 animali dello zodiaco cinese. Secondo la tradizione, il Serpente simboleggia caratteristiche complesse e contrastanti: da un lato, malevolenza e mistero, ma dall’altro anche saggezza, razionalità e intuito. Antiche leggende cinesi attribuiscono al Serpente un ruolo venerato, collegandolo alla dea madre Nüwa, che secondo la mitologia creò l’umanità e aveva un corpo di serpente.

Le persone nate sotto il segno del Serpente sono considerate razionali, calme e fedeli ai propri cari, qualità che riflettono il lato più positivo di questo simbolo.

Come si celebra il Capodanno Lunare

Le celebrazioni del Capodanno Lunare durano 15 giorni, culminando con il Festival delle Lanterne durante la notte di Luna Piena. Ogni giorno ha un significato speciale e tradizioni specifiche, ma la festa inizia con una pulizia approfondita delle case per allontanare la sfortuna e fare spazio alla buona sorte.

La vigilia del nuovo anno è un momento dedicato alla famiglia, con cene abbondanti e l’usanza di accogliere il nuovo anno con spettacoli pirotecnici. Nei giorni successivi, le celebrazioni includono danze di draghi e leoni, rituali in onore degli antenati e scambi di doni. I bambini ricevono buste rosse contenenti denaro, simbolo di fortuna per l’anno a venire.

Il mito di Nian: le origini del Capodanno Lunare

Il folklore cinese narra la storia di Nian, un mostro che emergeva alla fine dell’anno per distruggere villaggi. Secondo la leggenda, i villaggi riuscirono a scacciarlo con rumori forti, fuochi d’artificio e decorazioni rosse, elementi che sono ancora oggi centrali nelle celebrazioni. L’espressione “Guo Nian” (superare Nian) è diventata sinonimo di “festeggiare il nuovo anno”.

Il più grande evento migratorio umano al mondo

Il Capodanno Lunare dà origine a un fenomeno unico: la più grande migrazione umana annuale. Milioni di persone tornano ai luoghi d’origine per riunirsi con i propri cari, sottolineando l’importanza della famiglia e delle tradizioni in questa festività.

Il Capodanno Lunare 2025 e l’Anno del Serpente

Il Capodanno Lunare 2025, con l’arrivo dell’Anno del Serpente, non è solo una celebrazione di antiche tradizioni, ma anche un momento di rinnovamento e speranza. Tra festeggiamenti, simbolismo e folklore, questa festività continua a unire milioni di persone in tutto il mondo, mantenendo vivo il legame con il passato e portando con sé auspici per il futuro.

