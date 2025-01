Treni, Donnarumma (FS): “problema al Sud per il maltempo”

MeteoWeb

“Oggi non è tutto bloccato, c’è un problema al Sud Italia per il maltempo molto impattante. Ci sono stati alcuni incidenti senza conseguenze sulle persone con il rovesciamento di un container e abbiamo dovuto mettere in sicurezza i passeggeri e limitare il traffico sulla rete fino al ripristino di condizione di sicurezza”. Lo afferma l’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Stefano Donnarumma, a margine della cerimonia di apertura di piazza dei Cinquecento, assicurando che “è tutto gestito con assoluta professionalità”, secondo le procedure. “Se si considera la dimensione di questa rete, non si può pretendere che non ci siano guasti, anche perché l’azienda compie 120 anni e molte porzioni della rete ai 100 anni ci si avvicinano”, aggiunge.

In particolare, i danni maggiori alla circolazione ferroviaria il maltempo li ha inflitti in Calabria, dove si sono accumulati ritardi fino a 6 ore. La circolazione resta ancora sospesa tra San Lucido e Paola, dove prosegue l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. Mentre è in graduale ripresa tra Paola e Diamante. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Una trentina i convogli che possono subire ritardi o cancellazioni.

“Un disagio che può impattare su migliaia di persone non può essere raccontato come un disastro, dato che ne spostiamo contemporaneamente due milioni di persone che sono ben contente di andare sui nostri treni”, spiega Donnarumma. Poi aggiunge: “oggi hanno avuto un disagio un migliaio di passeggeri e comunque sono stati supportati. Ricordiamoci sempre che noi trasportiamo più di due milioni di persone al giorno, quindi le cose vanno anche ricondotte senza nulla togliere al disagio dei passeggeri a quelli che sono i reali numeri”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.