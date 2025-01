Trump non si ferma sui dazi: la minaccia delle tariffe del 100% per i Paesi del Brics 

MeteoWeb

Dopo aver confermato che domani scatteranno dazi del 25% per Canada e Messico, Donald Trump minaccia tariffe del 100% per i Paesi del Brics se questi andranno avanti con l’idea di creare una loro valuta. “L’idea è che i Paesi del Brics stiano cerando di allontanarsi dollaro, mentre noi restiamo inerti, è finita. Noi chiederemo un impegno a questi Paesi apparentemente ostili, affinché non creino un’altra valuta per sostituire il potente dollaro, altrimenti dovranno fronteggiare dazi del 100%”, ha scritto il presidente americano in un post su Truth Social.

“Potranno dire addio a vendere nella meravigliosa economia americana, andassero a trovarsi un’altra nazione di fessi”, ha aggiunto riferendosi al gruppo delle economie mondiali emergenti, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. “Non c’e’ alcuna possibilità che i Brics possano sostituire il dollaro nel commercio internazionale o altrove, e qualsiasi Paese che provi a farlo dovrà salutare i dazi e dire addio all’America”, ha concluso.

