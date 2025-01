USA, la mossa contro l’influenza aviaria: pronti 306 milioni di dollari

MeteoWeb

Gli Stati Uniti annunciano un finanziamento di 306 milioni di dollari per rafforzare la lotta all’influenza aviaria, nota come virus H5N1. Lo riporta l’Afp. “Anche se il rischio per gli esseri umani è basso, ci stiamo ancora preparando a tutti gli scenari possibili – ha dichiarato il ministro della Salute statunitense Xavier Becerra -. La preparazione è la chiave per mantenere gli americani in salute e il nostro Paese al sicuro”.

