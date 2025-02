Allerta Meteo, ecco il Ciclone di San Valentino: forte maltempo, freddo e neve! FOCUS con tutti i DETTAGLI

MeteoWeb

L’Italia si prepara ad una violenta ondata di maltempo, freddo e neve in arrivo proprio nel giorno di San Valentino: per questo parliamo del Ciclone di San Valentino. Molto più di un’occasione per riconciliare gli appassionati innamorati della neve con la loro dama bianca, sempre più rara. Sarà una fase di meteo estremo particolarmente violenta, con gravi ripercussioni sui territori: questa mattina ne abbiamo avuto un piccolo assaggio con i violenti temporali che hanno colpito l’alto Lazio e la bassa Toscana, provocando gravi danni anche nelle isole dell’arcipelago toscano.

Nel corso della giornata il maltempo ha colpito anche Roma, con forti piogge e temporali: oltre 30mm di pioggia in alcune zone della città con temperatura piombata a +9°C in pieno giorno durante il nubifragio.

Il Ciclone proveniente dal cuore dell’Europa, raggiungerà l’Italia proprio nel giorno di San Valentino, provocando forte maltempo in tutto il Centro/Nord, e in serata anche in alcune zone del Sud. Proprio venerdì sera irromperanno i nuclei d’aria più freddi che porteranno la neve in pianura al Nord, in modo particolare in Emilia Romagna. Sabato il Ciclone attraverserà il Centro/Sud provocando forte maltempo e abbondanti nevicate sui rilievi appenninici, fino a quote collinari. Domenica la tempesta si allontanerà sullo Jonio e verso la Grecia, con le ultime precipitazioni residue domenica mattina al Sud e poi ampi sprazzi di sereno con un rapido miglioramento nel pomeriggio.

