Blue Origin ci riprova, oggi il lancio della missione che simulerà la gravità lunare

Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, è pronta a lanciare la missione NS-29 del suo veicolo suborbitale New Shepard. Dopo il tentativo del 28 gennaio, con liftoff rinviato a causa di condizioni meteo sfavorevoli e di un problema ai sistemi avionici del razzo, il decollo è ora programmato per oggi, martedì 4 febbraio. Se tutto procederà come previsto, New Shepard partirà dal sito di lancio di Blue Origin nel Texas occidentale alle 10 ora locale (17 ora italiana). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming a partire da 15 minuti prima del lancio.

Blue Origin pronta al lancio dedicato alla ricerca scientifica

La missione NS-29 è un volo di ricerca e trasporterà a bordo 30 esperimenti scientifici. Di questi, 29 sono dedicati allo sviluppo di tecnologie legate all’esplorazione lunare. Per la prima volta nella sua storia, Blue Origin fornirà ai carichi scientifici 2 minuti di gravità lunare simulata. Questo effetto sarà ottenuto facendo ruotare la capsula New Shepard a una velocità di 11 rivoluzioni al minuto.

Le tecnologie testate durante il volo riguarderanno 6 aree chiave dell’esplorazione lunare: l’utilizzo delle risorse in loco, la mitigazione della polvere lunare, i sistemi avanzati di abitabilità, i sensori e la strumentazione, le tecnologie per piccoli veicoli spaziali e i sistemi di ingresso, discesa e atterraggio.

Il supporto della NASA per il ritorno sulla Luna

La NASA gioca un ruolo fondamentale nella missione NS-29, supportando oltre la metà dei 30 esperimenti attraverso il suo Flight Opportunities Program. I dati raccolti durante il breve volo suborbitale saranno preziosi per il programma Artemis, l’iniziativa che punta a riportare gli astronauti sulla Luna per la prima volta dall’era Apollo.

New Shepard, un veicolo versatile tra scienza e turismo spaziale

La missione NS-29 rappresenta il 29° volo del sistema New Shepard. Delle 28 missioni precedenti, 9 sono state dedicate al turismo spaziale, dimostrando la versatilità del veicolo nella combinazione di voli commerciali e scientifici.

