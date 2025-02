Caldo anomalo e temporali V-Shaped: il terribile innesco dei tornado nello Stretto di Messina. E non è finita…

MeteoWeb

Almeno tre enormi tornado hanno colpito questa mattina lo Stretto di Messina, come documentano i video che pubblichiamo a corredo dell’articolo girati da Giovanna Lombardo (a Galati), Giovanni Micalizzi (a Santa Margherita) e da Paolo Cernuto. I tornado si sono formati intorno alle 10:30 di questa mattina, sottocosta alla periferia Sud di Messina, nel cuore dello Stretto versante occidentale, in Sicilia. Hanno toccato il suolo, dapprima in mare e poi sulla terraferma, provocando svariati danni.

Questi fenomeni si sono generati a causa di un mix di fattori: innanzitutto il caldo anomalo (la temperatura sfiora i +18°C), poi l’innesco dei furiosi temporali di tipo V-Shaped che questa mattina hanno risalito lo Stretto provenienti dalla Sicilia orientale e diretti in Calabria.

Innanzitutto vediamo le immagini dei tornado odierni:

Le immagini delle fulminazioni forniscono un riepilogo del movimento dei temporali dalla Sicilia orientale alla Calabria meridionale nelle scorse ore:

Adesso approfondiamo le cause di questi fenomeni.

I tornado che si formano sul mare in condizioni di caldo anomalo e forti temporali di tipo V-Shaped sono conosciuti come trombe marine mesocicloniche (o “waterspout tornadiche”) e derivano da un complesso mix di fattori atmosferici.

Il ruolo del caldo anomalo

Quando il mare è molto più caldo del normale, soprattutto alla fine dell’estate o in autunno, fornisce una grande quantità di energia sotto forma di calore e umidità all’atmosfera. Questo calore latente viene rilasciato quando l’aria umida sale e condensa, favorendo lo sviluppo di temporali intensi e strutturati.

I temporali V-Shaped e il sollevamento forzato

I temporali V-Shaped (o a “V”) sono sistemi convettivi particolarmente violenti, caratterizzati da una forte convergenza dei venti nei bassi strati e una corrente ascensionale molto intensa. Questi sistemi possono produrre mesocicloni, ovvero rotazioni organizzate all’interno della supercella temporalesca, che sono una delle condizioni necessarie per la formazione di tornado.

Il contrasto tra masse d’aria

L’aria calda e umida dal mare sale rapidamente.

sale rapidamente. Se sopra questa si trova aria fredda e secca in quota , si crea un forte gradiente termico verticale , che potenzia la convezione.

, si crea un forte , che potenzia la convezione. Se ci sono forti venti con cambiamento di direzione e intensità con l’altezza (wind shear), l’aria ascendente inizia a ruotare, formando un mesociclone che può generare un tornado.

Il meccanismo di formazione del tornado marino

Se il mesociclone si estende fino alla superficie marina e l’aria calda e umida viene rapidamente risucchiata nella rotazione, si crea una tromba marina tornadica. Questa può essere molto violenta, con venti superiori ai 150 km/h, e se tocca terra può trasformarsi in un tornado classico.

Perché i tornado marini sono più probabili con il caldo anomalo?

Maggiore evaporazione → Più energia e umidità per la tempesta. Aria più instabile → Forti correnti ascensionali e possibilità di mesocicloni. Persistenza di fenomeni estremi → Con mari caldi, le tempeste possono diventare più durature e violente.

In sintesi, il caldo anomalo alimenta temporali intensi di tipo V-Shaped, che a loro volta favoriscono la formazione di tornado sul mare attraverso il meccanismo del mesociclone, amplificato dal contrasto termico e dal wind shear.

Allerta Meteo: non è finita! Allarme in Calabria e su Taranto

Nelle prossime ore, proprio per la concomitanza dello stesso mix di fattori, altri tornado potranno formarsi sottocosta alla Calabria jonica, e poi soprattutto nel Golfo di Taranto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.