Maltempo, oggi a Messina 250mm di pioggia: allagamenti ovunque, ma per i catastrofisti la Sicilia sarebbe diventata “un deserto”

Christian Mulder, professore di ecologia ed emergenza climatica presso l’Università di Catania, ha profetizzato poco tempo fa che “Entro il 2030, un terzo del territorio della Sicilia diventerà un deserto, paragonabile alle terre della Tunisia e della Libia“. Analoghi scenari catastrofici sono stati più volte prospettati da fantomatici esperti nei mesi scorsi, quando la Sicilia ha vissuto un normalissimo, naturale e ciclico evento di siccità, tra l’altro per la prima volta dopo 22 anni di abbondanza idrica (l’ultimo risaliva al 2002). Ma anche questo episodio, provocato dal fenomeno di El Niño, si è già abbondantemente concluso.

Da mesi e mesi, ormai, in Sicilia piove copiosamente per intensità, abbondanza e frequenza. Nei mesi scorsi sono stati addirittura battuti molti record storici di pioggia e il 2024 in alcune zone dell’isola, tra le province di Messina e Catania, si è concluso addirittura in surplus pluviometrico grazie alle eccezionali piogge autunnali. Piogge che continuano anche in quest’inizio di 2025: oggi, domenica 2 febbraio, l’ennesima grande piovuta ha interessato la Sicilia con fenomeni abbondanti, intensi, estesi e diffusi.

La mappa con gli accumuli pluviometrici giornalieri della protezione civile mostra abbondanza delle piogge e la loro localizzazione:

Ancora una volta la zona più colpita è stata quella nord/orientale, tra Messina e Catania, che è storicamente la più piovosa dell’isola. Nulla di anomalo, quindi, anche in questo tipo di distribuzione delle piogge. Importanti, a tratti impressionanti, gli accumuli pluviometrici. In provincia di Messina abbiamo 241mm a Calvaruso, 224mm a Saponara, 189mm a Rometta, 188mm a Mandanici, 187mm a Rimiti, 159mm a Pizzo Rosarello, 156mm a San Saba, 152mm a Melia, 148mm alla Casa degli Alpini, 131mm a Santo Stefano di Briga e a Monforte San Giorgio, 125mm a Piano Torre, 124mm a Pagliara, 123mm a San Placido e Salice, 118mm a Calatabiano, 117mm a Casalvecchio Siculo, 116mm ad Allume, 110mm ad Altolia e Pezzolo, 109mm a Scaletta Superiore, 107mm a Itala, 106mm ad Alì, 103mm a Forza d’Agrò, 101mm a Castelmola, 100mm a Giampilieri. Tutta l’area peloritana è stata interessata da piogge straordinarie:

Grandi piogge anche nell’hinterland di Messina città con 95mm a Cumia, 84mm a Bisconte, 81mm a Castanea delle Furie. Il maltempo ha provocato gravi criticità sul territorio. Ben 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco per smottamenti e allagamenti. Quattro persone sono state salvate dai pompieri: erano intrappolate nelle auto bloccate dall’acqua in un sottopassaggio.

Spaventosa la piena del torrente Nisi tra Ali Terme e Nizza di Sicilia: è stata chiusa al transito persino la Strada statale 114 Orientale Sicula. La situazione per fortuna sta migliorando, ma rimane il dato meteorologico di grandi piogge che continuano sul territorio siciliano smentendo tutte le profezie di sventura dei soliti catastrofisti del cambiamento climatico.

Maltempo a Messina, la terribile piena del torrente Nisi tra Ali Terme e Nizza di Sicilia

Maltempo a Messina, Via Marina allagata a Orto Liuzzo

Maltempo Sicilia, strade come fiumi a Zafferia

Maltempo Sicilia, disastro a Zafferia

Maltempo, cascate di acqua a Zafferia

Torrenti ingrossati nel Messinese

Pesanti allagamenti e colate a Zafferia, nel Messinese

Enormi tornado nello Stretto di Messina: i vortici sul mare verso la costa

