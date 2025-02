Maltempo Sicilia, Messina in ginocchio: torrenti esondati e strade allagate | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia sta colpendo con violenza la zona di Messina, con piogge torrenziali che stanno determinando allagamenti e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua. Caduti oltre 100mm di pioggia. Il Comune di Messina ha attivato il Coc e disposto la chiusura di cimiteri, ville e parchi cittadini. Nella zona di Gravitelli si registra un blackout elettrico dalle ore 11.00. Tanti i problemi sulle strade a causa degli allagamenti. Sulla circonvallazione, in viale Italia, la rete di deflusso dell’acqua piovana è saltata in un punto, sollevando la sede stradale e causando la fuoriuscita di alcuni tombini. Problemi anche in via Comunale Bisconte, in particolare nella strada adiacente al torrente Bisconte-Catarratti. Allagamenti anche in via Santa Marta, con disagi per la popolazione residente e gli automobilisti.

Allagato anche il palazzetto dello sport di via Rocca Guelfonia: la struttura risulta inagibile.

Torrenti straripati e allagamenti nella zona sud

La situazione più grave si registra nella zona sud della città, dove i torrenti Zafferia e Santo Stefano sono straripati. A Galati Sant’Anna, persone isolate in prossimità del ponte della Bartolini. Strade come fiumi in contrada Scoppo.

Straripati anche i torrenti Fiumedinisi nel territori di Alì Terme e Agrò nel comune di Sant’Alessio Siculo, entrambi in provincia di Messina. L’Anas ha chiuso due tratti della statale Orientale sicula. La circolazione è deviata su percorsi alternativi individuati lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine.

Sono 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco per piccoli smottamenti e allagamenti nel Messinese. Quattro persone recuperate dalle auto bloccate dall’acqua in un sottopassaggio.

Problemi anche al Policlinico di Messina

L’eccezionale ondata di precipitazioni che sta colpendo la città di Messina, e in particolare la zona sud, sta determinando alcune difficoltà anche presso il policlinico universitario e in particolare nell’area esterna di ingresso al padiglione E (area che non era stata oggetto dell’intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso). Si sta intervenendo con l’arrivo di un’autobotte e l’utilizzo di una pompa sommersa per accelerare il deflusso dell’acqua, effettuando al tempo stesso una verifica sulle caditoie presenti.

Albero caduto sul viale Regina Margherita

Un grosso albero è crollato lungo il viale Regina Margherita, impedendo la circolazione: è stato necessario l’intervento delle autorità per la rimozione dell’ostacolo.

Le parole del sindaco

“Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e ci stiamo muovendo su tutta la città per fronteggiare l’emergenza. Sono operative le squadre di intervento. L’assessore Massimiliano Minutoli insieme all’ingegnere Messina hanno già effettuato i primi sopralluoghi nelle aree più colpite. Ci sono alcune zone con maggiori criticità, soprattutto nella zona sud della città. Le ditte sono già in azione a Zafferia, Mili, Altolia, Cumia e Ponte Schiavo per mitigare i disagi. A Zafferia, in particolare, si sta lavorando alla pulizia della parte sottostante il torrente per favorire il deflusso dell’acqua ed evitare ulteriori allagamenti”. Lo scrive in un post sui social il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Oltre agli interventi in città, come Città Metropolitana stiamo fornendo supporto operativo alle altre zone della provincia colpite dal maltempo, mettendo a disposizione mezzi e risorse per agevolare le operazioni di soccorso e ripristino nelle aree più critiche. Ancora una volta ci troviamo ad affrontare gli effetti di una severa perturbazione. Stiamo monitorando costantemente il territorio e intervenendo dove necessario”, conclude il sindaco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.