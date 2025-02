Maltempo Sicilia, disastro a Zafferia: auto trascinate da acqua e fango, residenti bloccati in casa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È critica la situazione per il maltempo che sta colpendo Messina, scaricando piogge torrenziali. Le abbondanti precipitazioni hanno fatto straripare i torrenti Zafferia e Santo Stefano. Le acque hanno trascinato alcune auto in sosta, mentre alcuni automobilisti sono bloccati nelle auto a causa delle strade trasformate in fiumi. La località di Zafferia è invasa da fango e detriti e diversi residenti sono intrappolati nelle abitazioni. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, agenti della Polizia municipale e le forze dell’ordine.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, parlando con LaPresse, ha spiegato che sono “al lavoro diverse ditte per liberare le strade non solo dall’acqua ma anche dal terreno che le ha invase”. “Siamo in stretto contatto con la Regione, ho sentito da poco il Presidente Renato Schifani – ha affermato il sindaco – Siamo tutti al lavoro e sono state attivate tutte le procedure necessarie“. Nella zona sud di Messina, fa sapere ancora il sindaco, è esondato anche un altro torrente, più piccolo dello Zafferia, il Finanze. “Anche in questo caso vi sono strade allagate, ma non sono state segnalate criticità legate alle persone“, ha aggiunto.

Tanti i disagi che si registrano per il maltempo a Messina, da nord a sud.

Maltempo Sicilia, Zafferia invasa da fango e detriti

Maltempo Sicilia, strade come fiumi a Zafferia

Maltempo, cascate di acqua a Zafferia

Foto













