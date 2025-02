Tornado nello Stretto di Messina: dirottati due voli Ryanair in arrivo all’Aeroporto di Reggio Calabria

MeteoWeb

Il forte maltempo di questa mattina nello Stretto di Messina ha impedito l’atterraggio all’Aeroporto di Reggio Calabria di due voli internazionali di Ryanair provenienti da Barcellona e Berlino. Entrambi sono stati dirottati a Catania dove sono atterrati rispettivamente alle 12:09 e alle 12:55. Determinanti i forti temporali che hanno provocato tre tornado nello Stretto compromettendo la regolarità del traffico aereo.

Il dirottamento del volo Barcellona-Reggio Calabria

Il volo Barcellona-Reggio Calabria era decollato regolarmente dall’aeroporto catalano alle 9:10 e e doveva atterrare a Reggio Calabria alle 11:25 ma, giunto a ridosso dello Stretto proprio nella fase clou del maltempo, è stato dirottato a Catania dov’è atterrato alle 12:09.

Il dirottamento del volo Berlino-Reggio Calabria

Analogo iter per il volo Berlino-Reggio Calabria, decollato alle 9:15 dalla capitale tedesca: sarebbe dovuto atterrare a Reggio Calabria alle 11:55 ma persistevano condizioni meteo avverse con forti temporali sullo Stretto di Messina, e così anche questo volo è stato dirottato a Catania dov’è atterrato alle 12:28.

Pesanti disagi per centinaia di viaggiatori: spostarsi da Catania a Reggio Calabria è infatti proibitivo in queste ore, in quanto il maltempo ha compromesso anche il servizio di traghettamento dello Stretto dove risultano disagi e lunghe code per gli imbarchi. Una vera e propria odissea.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.