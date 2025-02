Maltempo estremo nel Messinese: i torrenti fanno paura, i tornado imperversano nello Stretto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono ore di maltempo estremo in Sicilia, tra piogge torrenziali, violente grandinate e livello dei corsi d’acqua in aumento. Si sta alzando il livello dei torrenti nel Messinese a causa delle forti precipitazioni che stanno interessando il litorale ionico e i Peloritani, tra questi il torrente Santo Stefano e il torrente Landro esondato a Nizza di Sicilia. La forte instabilità ha generato inoltre un tornado al largo di Galati Marina, nel Messinese (video di Giovanna Lombardo in alto).

Riportate famiglie isolate nella zona Sud di Messina. Il temporale ha fatto straripare il torrente del villaggio di Zafferia, l’acqua ha trascinato alcune auto. I residenti sono intrappolati nelle abitazioni. Particolarmente a rischio le abitazioni e le famiglie di contrada Fornaci. Aperto il Centro Operativo Comunale (COC) aperto nel Comune di Messina.

Piogge alluvionali nel Messinese, ingrossato il torrente Santo Stefano

Video di Nino Crupi

Maltempo, enormi tornado a raffica nelle acque dello Stretto di Messina: le immagini

Torrenti ingrossati nel Messinese

Pesanti allagamenti e colate a Zafferia, nel Messinese

Video di Renato Coletta

Enormi tornado nello Stretto di Messina: i vortici sul mare verso la costa

Video di Paolo Cernuto

