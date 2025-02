Maltempo, piogge torrenziali al Sud: esondato il torrente Landro a Nizza di Sicilia | VIDEO

MeteoWeb

Un vortice afro-mediterraneo determina in queste ore condizioni di maltempo al Sud e sulle Isole Maggiori con pesanti nubifragi e conseguenti allagamenti. Il maltempo sta colpendo duramente la Sicilia, con alluvioni lampo e grandinate nel Catanese ed esondazioni nel Messinese. A corredo dell’articolo il video di Salvo Mangano, che riporta l’esondazione del torrente Landro a Nizza di Sicilia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

