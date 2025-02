Allerta Meteo, domenica della Candelora di forte maltempo al Sud: preoccupa la risalita del Ciclone | LIVE

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo ampiamente annunciato nei giorni scorsi, è arrivato al Sud Italia e sta provocando forte maltempo nella domenica della Candelora. Sicilia orientale e Calabria meridionale si sono risvegliate sotto una vera e propria tempesta di tuoni, fulmini, grandine e pioggia torrenziale, con forti raffiche di vento. In Sicilia gli accumuli pluviometrici sono davvero impressionanti, tanto che le conseguenze sul territorio sono critiche con alluvioni e devastazioni. Nel messinese spiccano i 123mm di pioggia caduti a Santo Stefano di Briga, mentre più a Sud a ridosso dell’Etna abbiamo 106mm a Castiglione di Sicilia, tutti caduti in poche ore.

Si tratta di accumuli pluviometrici davvero impressionanti:

Notevolissimo lo zoom sulle piogge di questa mattina tra Messina e Catania:

Le conseguenze di questo maltempo molto violento sono drammatiche sul territorio della Sicilia orientale, tra Messina e Catania, come approfondito nella cronaca meteo di oggi:

Impressionanti le immagini dei tornado nello Stretto di Messina (almeno tre):

L’ultimo aggiornamento dell’immagine del satellite meteo animato fornisce un quadro molto chiaro di questi temporali di tipo V-Shaped che risalgono il mar Jonio dalla Sicilia orientale verso la Calabria:

Proprio la risalita del Ciclone preoccupa il Sud. Nelle prossime ore, infatti, il maltempo si intensificherà in modo molto pesante in Sardegna, Calabria, Puglia e Basilicata dove nel pomeriggio-sera di oggi avremo piogge torrenziali e violenti temporali. Alto il rischio di nuove alluvioni, in modo particolare nei settori orientali, nel Golfo di Taranto e nella Sardegna sud/orientale:

Anche domani, lunedì 3 febbraio, il maltempo continuerà a colpire in modo molto pesante il Sud Italia, risalendo anche su Marche e Abruzzo ma insistendo su Sardegna, Campania, Puglia e Basilicata. Molta variabilità persistente anche in Calabria e Sicilia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.