Maltempo, nubifragi in Sicilia: alluvione lampo e grandinata a Tremestieri Etneo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ondata di maltempo in atto al Sud Italia. Un’area di bassa pressione tende a portarsi dalla Tunisia al Mar Tirreno meridionale, determinando un’intensificazione della ventilazione e una spiccata instabilità che sta colpendo in queste ore in particolare la Sicilia. Il nostro lettore Salvo Santapaola ci segnala un’alluvione lampo a Tremestieri Etneo (CT) a causa dei nubifragi delle scorse ore, con, a tratti, anche grandinate che hanno imbiancato le strade.

Maltempo, alluvione lampo e grandinata a Tremestieri Etneo

Video di Antonio Arrigo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

