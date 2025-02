Catanese in ginocchio per il maltempo, impressionante grandinata a San Giovanni la Punta | FOTO

MeteoWeb

Domenica di Candelora con forte maltempo al Sud Italia: oltre ai nubifragi con conseguenti allagamenti, una forte grandinata ha interessato alcuni paesi etnei del versante Sud/Est. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, in particolare nei Comuni di San Giovanni la Punta (foto nella gallery), Trecastagni e Gravina di Catania i pompieri sono intervenuti per danni d’acqua e per aiutare automobilisti bloccati nelle auto in panne.

A Catania, diversi danni alle strade: asfalto saltato in viale Regina Margherita con una parte della carreggiata che è stata interdetta. Chiusa alla circolazione, per diverse basole saltate, una parte di via Sant’Euplio, nei pressi di piazza Roma.

Oltre alle squadre del della Sede Centrale del Comando e dei Distaccamenti Nord e Sud, sono stati impiegati anche i sommozzatori VVF dei Nucleo di Catania e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto.

A Riposto, zona Torre Archirafi, si segnala in queste ore la piena di un torrente: al momento la situazione è sotto controllo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.