Eruzione Etna, al via un’altra settimana di fuoco: pioggia di cenere in corso | FOTO

La settimana inizia con una nuova fase di emissioni e di pioggia di cenere dall’Etna: segnalata ricaduta sui paesi etnei, tra cui in particolare Zafferana, come mostrano le foto a corredo dell’articolo, inviateci dalla nostra lettrice Antonella Infanta. La SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, rende noto che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti all’area a Sud/Est del vulcano (settore B1) fino alle ore 15, con contestuale riapertura degli spazi aerei precedentemente chiusi. Parziale ripristino delle attività ordinarie di volo in arrivo all’aeroporto di Catania, che permane fino alle 15. Nessuna restrizione sulle partenze dall’aeroporto.

