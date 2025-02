Maltempo Lazio, esonda corso d’acqua a Santa Marinella: danni in alcune ville vicine | FOTO

MeteoWeb

Continuano i problemi a causa del maltempo che si è abbattuto sul Lazio, con forti piogge che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Le acque del Fosso di Valle Semplice a Santa Marinella hanno rotto gli argini e hanno causato il crollo del muro perimetrale di alcune ville. Il cedimento è avvenuto alle 12 circa di oggi in via Marche, quando l’acqua ha scavato le fondamenta della struttura, facendola crollare. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Civitavecchia che hanno delimitato l’area mettendola in sicurezza.

