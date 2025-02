Maltempo Marche, neve nel Piceno: 30 centimetri ad Arquata | FOTO

MeteoWeb

Nevica dalla notte scorsa nell’entroterra della provincia di Ascoli Piceno, in particolare ad Arquata del Tronto dove il manto bianco ha raggiunto un’altezza di circa 30 centimetri. Neve anche ad Acquasanta Terme, ma in misura minore. Imbiancate Montegallo, Montemonaco e Roccafluvione. Non si registrano particolari problemi, neanche a livello di viabilità; libera la statale Salaria. “Per il momento non registriamo nessun disagio e le strade sono pulite – riferisce il sindaco di Arquata Michele Franchi – Ci sono una trentina di centimetri nella parte più alta nella frazione di Spelonga, continuiamo a monitorare. Le previsioni dicono che la situazione dovrebbe calmarsi, se tutto resta così è una buona cosa per la situazione idrica, vediamo”.

Rimpinguato il manto nevoso anche a Monte Piselli. Abbondante la precipitazione nevosa nella vicina Valle Castellana (Teramo) dove ci sono mediamente fra 20 e 25 centimetri di neve, con punte di 35cm in alcune zone più in quota.

Nelle prossime ore la situazione meteo è annunciata in miglioramento, le precipitazioni, infatti, dovrebbero terminare nel primo pomeriggio.

