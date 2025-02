Maltempo, tanta neve in Turchia: Kastamonu sepolta sotto 2 metri di bianco | VIDEO

MeteoWeb

Le nevicate che hanno interessato Kastamonu, in Turchia, negli ultimi 10 giorni hanno paralizzato la vita, soprattutto nelle regioni ad alta quota. La nevicata, che si è trasformata in una vera e propria tormenta di neve, ha avuto un impatto negativo sulla vita in alcuni quartieri di Kastamonu. Secondo le notizie di İHA, a Kastamonu la neve cade ininterrottamente da 10 giorni, per cui la Direzione meteorologica ha diramato un’allerta arancione. La profondità della neve ha superato i 180 centimetri, soprattutto nei quartieri costieri della città. Gli abitanti di Yaralıgöz e Isırganlık, che si trovano a un’altitudine di 1250 metri, hanno compiuto grandi sforzi per estrarre i loro veicoli dagli enormi cumuli di neve.

A Kastamonu, a causa delle nevicate durate tutta la settimana, 678 strade cittadine sono state chiuse al traffico. Le squadre continuano a lavorare per riaprire al traffico le strade chiuse.

Nel distretto di Cide, la nevicata, cessata durante la notte, è ripresa al mattino. A causa delle nevicate intermittenti, la profondità della neve nel centro del distretto ha superato i 40cm. Le squadre del comune hanno cercato di riaprire le strade chiuse nel centro del distretto con mezzi edili.

Domani le scuole resteranno chiuse nel distretto di Inebolu a Kastamonu a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In una dichiarazione rilasciata dal Governatore del distretto di Inebolu, si afferma che, secondo i dati della Direzione generale di meteorologia, nel distretto sono previste neve, gelo e formazione di ghiaccio.

Turchia, tempesta di neve ad Atakent

