Maltempo, tempesta di neve in Azerbaijan: caos sulle strade | VIDEO

MeteoWeb

Le forti nevicate che da diversi giorni colpiscono l’Azerbaijan hanno causato problemi sulle strade. Permangono problemi sulle strade che portano ai villaggi montani più remoti, mentre si formano lunghe file di veicoli impossibilitati a proseguire a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano una tempesta di neve infuriare sull’Azerbaijan orientale mentre le auto sono bloccate in coda. Inoltre, si sono verificate valanghe sulla strada Lerik-Hamarat-Vijaker: viaggiare da e per circa 20 villaggi in quella direzione è diventato difficile.

Habil Malikov, Presidente della Commissione di emergenza di Lerik, ha dichiarato all’APA che a causa delle condizioni meteorologiche è difficile raggiungere i villaggi montani più remoti. È stato notato che le strade sono attualmente in fase di sgombero della neve. “Da ieri, la fornitura di elettricità è stata interrotta in circa 50 villaggi. Oggi, la fornitura di elettricità è stata ripristinata al 50% dei villaggi. Entro la fine della giornata, la regione sarà completamente rifornita di elettricità”, ha affermato.

Queste condizioni meteo sono dovute alla forte irruzione di aria fredda che dalla Siberia si è spinta verso l’Europa sudorientale, portando intense nevicate in Grecia, Turchia e Georgia, fin sul livello del mare, ma anche freddo e nevicate in Paesi insoliti come il Libano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.