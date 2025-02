Maltempo Toscana: Arno gonfio a Firenze ma sotto il livello guardia

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che sta colpendo tutta la Toscana coinvolge anche Firenze dove il fiume Arno è ‘gonfio‘ ma ampiamente sotto il primo livello di guardia. Al momento, alla stazione di Firenze Uffizi, l’Arno risulta a 2,46 metri: è da ricordare che il primo livello di guardia scatta a 3 metri, il secondo è a 5,5 metri. Il fatto che l’Arno stia comunque salendo è a causa dei vari affluenti intorno, come la Sieve, il maggiore e in riva destra. Al momento comunque non ci sono preoccupazioni: molti i turisti curiosi che scelgono di scattare foto dal Ponte Vecchio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.