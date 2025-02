Gestione flussi turistici: adottato il “modello Roccaraso” in un’altra località sciistica

MeteoWeb

Dopo Roccaraso, anche Ovindoli, altra località sciistica in provincia de L’Aquila, si blinda dopo che la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha manifestato l’intenzione di trovarvi casa. Ovindoli è per lo più affollata di turisti romani. Domani in Prefettura a L’Aquila una riunione ad hoc del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica che esaminerà le misure da adottare per prevenire possibili disagi. Il modello è ormai consolidato, è quello che domenica scorsa ha funzionato a Roccaraso, aiutato e non poco dalla partita serale del Napoli e dalla scarsità della neve che hanno frenato le partenze: numeri contingentati e controlli. E allora a Ovindoli potranno entrare al massimo 35 pullman, con prenotazione obbligatoria entro domani a mezzogiorno. E’ quanto riporta l’AGI.

Per avere un termine di paragone, nello scorso weekend ne sono arrivati 14, quasi tutti dal Lazio e solo uno dalla Campania, quest’ultimo per un viaggio programmato con soggiorno in albergo. Il sindaco di Ovindoli, Angelo Ciminelli, ha emanato ieri l’ordinanza sulla scorta di due valutazioni specifiche. La prima riguarda il fatto che dell’argomento si è parlato, anche se in modo solo marginale, nel corso dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quella che si è svolta martedì all’Aquila. E poi perché il primo cittadino aveva già valutato la misura a prescindere dall’effetto-social.

A Ovindoli, infatti, in questa fase della stagione c’è più neve rispetto al resto delle stazioni e questo ha attirato un numero consistente di turisti e appassionati tale da rendere necessaria una regolamentazione. Che l’ordinanza prevede fino almeno fino al prossimo 2 marzo, quando i flussi dovrebbero rientrare nella normalità, salvo sconvolgimenti meteo. Nel frattempo a Roccaraso, al centro del caso mediatico di questi giorni, è definitiva la scelta di autorizzare l’ingresso di 70 pullman anziché dei 100 stabiliti inizialmente. Anche in questo caso il provvedimento sarà valido almeno fino al 2 marzo.

