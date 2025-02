I Paesi baltici si disconnettono dalla rete elettrica russa: la reazione di Zelensky

MeteoWeb

“Oggi è un grande giorno per la nostra regione e per l’Europa nel suo complesso. Gli Stati baltici, buoni amici dell’Ucraina, si sono ufficiali disconnessi dalla rete elettrica russa. I loro sistemi energetici sono ora completamente sincronizzati con la rete continentale europea Mi congratulo con i nostri amici, Lituania, Lettonia ed Estonia, per questo risultato”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky citando un passaggio del suo discorso serale. “È importante che la Polonia stia sostenendo, dimostrando ancora una volta che la cooperazione tra tutti noi significa indipendenza per ognuno di noi. L’Ucraina lo ha già fatto nel 2022 e ora gli Stati baltici si sono finalmente liberati da questa dipendenza. Mosca non può più usare l’ energia come arma contro di loro. Ciò significa anche che l’Europa ora è ancora più unita”, ha aggiunto Zelensky, secondo cui “è necessaria una maggiore cooperazione con l’America: gas Gnl, petrolio. Sono necessari maggiori sforzi con i partner nelle regioni vicine all’Ue per importare l’ energia necessaria: Caucaso, Medio Oriente, Nord Africa Meno l’Europa dipenderà dalla Russia, prima potremo garantire una vera sicurezza per tutti”.

