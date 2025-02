Previsioni Meteo: dopo il weekend polare, l’anticiclone africano torna a dominare l’Italia

MeteoWeb

Dopo un fine settimana all’insegna di condizioni meteorologiche avverse, caratterizzato da un brusco calo delle temperature, nevicate e forte instabilità dovuta all’afflusso di aria gelida dalla Russia, il quadro atmosferico sulla penisola italiana subirà un nuovo cambiamento. Secondo le più recenti proiezioni del modello europeo ECMWF, la prossima settimana vedrà il ritorno dell’anticiclone nordafricano, il quale eserciterà una progressiva azione stabilizzante sul nostro territorio. Questo campo di alta pressione porterà una tregua dal maltempo, con cieli prevalentemente sereni e un graduale aumento delle temperature in diverse aree del Paese. Tuttavia, gli effetti di questa espansione anticiclonica non saranno uniformi e non garantiranno ovunque condizioni di tempo soleggiato e gradevole.

Come spesso accade durante la stagione invernale, l’alta pressione non è sinonimo assoluto di bel tempo. In alcune zone d’Italia, infatti, la mancanza di ventilazione favorirà il ristagno dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera, creando le condizioni ideali per la formazione di nebbie e foschie dense, in particolare sulla Pianura Padana. Questo fenomeno sarà più evidente in regioni come Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, dove le nebbie potranno risultare persistenti e durare per gran parte della giornata. Oltre all’evidente impatto sulla visibilità, che renderà necessari particolari accorgimenti per chi si sposterà su strada, va considerato anche l’effetto sulle temperature. In queste aree, infatti, l’irraggiamento solare risulterà limitato o del tutto assente, mantenendo i valori termici piuttosto bassi anche nelle ore centrali del giorno. Di conseguenza, mentre nelle regioni più soleggiate il termometro sarà destinato a salire, nelle zone soggette a nebbia il freddo rimarrà protagonista, con un clima tipicamente invernale.

Resta ora da capire se questo cambio di scenario possa segnare la fine definitiva dell’inverno 2024-2025 o se, al contrario, la stagione fredda riuscirà a imporsi nuovamente prima dell’arrivo della primavera. Un fattore chiave da monitorare sarà l’evoluzione dello Stratwarming, un fenomeno che, se particolarmente intenso, può innescare un’ondata di gelo tardiva anche nelle fasi finali dell’inverno. Al momento, la situazione resta incerta, e tutto dipenderà dall’intensità e dalla traiettoria delle eventuali incursioni fredde che potrebbero colpire l’Europa nelle prossime settimane. In attesa di ulteriori aggiornamenti dai modelli meteorologici, il consiglio è di prepararsi a un’alternanza tra fasi di stabilità anticiclonica e possibili nuovi colpi di scena invernali, con un clima ancora dinamico e imprevedibile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.