Sciame sismico ai Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: “durata insolita, sta spaventando le persone”

“Sono attento perché ho un grande rispetto delle professionalità, delle competenze del mondo scientifico in campo. Loro a tutt’oggi ci dicono che non c’è quella preoccupazione tale da poter immaginare qualcosa di catastrofico“: è quanto ha affermato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, commentando lo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei, con oltre 200 scosse da ieri. “Loro ritengono che sia un fenomeno che non ha subito evoluzioni significative e, quindi, naturalmente è giusto che il primo cittadino dia le rassicurazioni, insieme a tutti gli altri enti, alla comunità. Naturalmente staremo attenti perché questo è un fenomeno che va monitorato h24, soprattutto nelle ultime ore, visto l’intensificarsi delle scosse“.

“Siamo nello scenario 1 previsto, ci sono delle scosse che hanno una loro magnitudine importante, ma la cosa che stiamo monitorando è questo sciame che dura da un bel po’ di giorni, una cosa insolita, e che, soprattutto, non avviene da un bel po’ di tempo, questa è la cosa che più sta spaventando le persone“, ha proseguito Manzoni. “Tutte le attività le stiamo mettendo in campo, stiamo dando assistenza, ma la preoccupazione principale è per questo continuo di scosse che abbiamo da diversi giorni“.

“I piani di evacuazione sono legati all’ipotesi eruttiva da cui siamo lontanissimi, non c’è alcun precursore che indichi al momento una possibile evoluzione in quella direzione. Si tratta di gestire l’emergenza legata essenzialmente alla paura“, ha spiegato Manfredi. “Si sta lavorando con grande attenzione sotto il coordinamento della Prefettura dove c’è il Comitato operativo permanentemente convocato in Prefettura e tutti i tecnici sono operativi“.

“Ieri ho ritenuto opportuno sospendere le attività scolastiche, ma solo in termini di prevenzione, perché le nostre strutture scolastiche, non mi stancherò mai di dirlo, sono strutture monitorate, sono sicure“, ha sottolineato Manzoni che, in merito all’ipotesi di una riprese delle attività didattiche nella giornata di domani, spiega: “Sono in corso i sopralluoghi, se confermeranno quello che noi sosteniamo, domani riaprirò le scuole“.

