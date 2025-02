Nuovo terremoto ai Campi Flegrei avvertito a Pozzuoli e Napoli: oltre 200 scosse da ieri

MeteoWeb

Nuovo forte terremoto ai Campi Flegrei, avvertito a Pozzuoli e Napoli. L’INGV aveva riportato nei dati preliminari un sisma di magnitudo tra 4.6 e 5.1 alle 08:11: in seguito l’Istituto ha aggiornato orario e magnitudo, riportando un sisma magnitudo 3.2 alle 08:11. Prosegue dalle 16:53 di ieri lo sciame sismico nell’area Campi Flegrei: l’INGV ha comunicato che sono stati rilevati in via preliminare 203 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3.

A Napoli, molti residenti nella zona Pisciarelli, nel quartiere Agnano, hanno trascorso la notte in auto davanti alla ex Base Nato di Bagnoli e all’esterno dell’Ippodromo di Agnano: è quanto fa sapere la Prefettura di Napoli, dove sono in corso le riunioni del coordinamento . Via Pisciarelli è la zona più vicina all’epicentro della scossa più forte registrata dello sciame sismico in corso.

