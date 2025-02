Lo studio sulla pillola anti-Covid: cosa si è scoperto sugli anziani vaccinati

MeteoWeb

L’impatto della pillola anti-Covid Paxlovid sull’ospedalizzazione e sulla mortalità negli anziani vaccinati contro il virus è molto più debole di quanto si pensava in precedenza. A questa conclusione approda una nuova ricerca condotta dall’University of California Los Angeles (Ucla), secondo cui l’antivrale non riduce significativamente le ospedalizzazioni ed i decessi per Covid-19 in questo specifico gruppo. Quello che il lavoro pubblicato su ‘Jama’ mette in discussione è l’ipotesi che l’efficacia di Paxlovid nel ridurre ricoveri e mortalità per gli adulti non vaccinati si applichi anche agli adulti vaccinati. Il trial clinico del 2022 di Pfizer aveva rilevato una riduzione negli adulti di mezza età non vaccinati, mentre uno studio clinico successivo del 2024 non ha rilevato una riduzione significativa negli adulti di mezza età non vaccinati.

Poiché la maggior parte degli anziani, ad esempio negli Usa, ha già ricevuto due o più vaccini anti-Covid, è la riflessione degli autori, l’efficacia di Paxlovid sugli adulti anziani vaccinati rimaneva un’importante domanda senza risposta. “Dato che il predittore più forte delle forme gravi di Covid è l’età avanzata, è stato fondamentale ottenere evidenze per stabilire se i risultati degli studi Pfizer fossero generalizzabili alle popolazioni più anziane e vaccinate”, spiega l’autore principale dello studio, John Mafi della David Geffen School of Medicine dell’Ucla. “Il nostro studio esclude efficacemente la nozione che Paxlovid porti grandi riduzioni nei ricoveri Covid degli anziani vaccinati”, afferma Mafi. “Non possiamo escludere una piccola riduzione nei ricoveri, ma i nostri risultati indicano che, nella migliore delle ipotesi, il potenziale effetto tra gli anziani vaccinati è 4 volte più debole dell’effetto originariamente riportato nello studio clinico del 2022 di Pfizer”. I risultati, aggiunge l’esperto, “sono importanti perché quel trial del 2022 continua a fungere da fondamento per le prove a sostegno dell’efficacia percepita del Paxlovid, del prezzo di listino di circa 1.650 dollari per ciclo di trattamento e del suo uso diffuso a livello globale”.

