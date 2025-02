Svolta clamorosa: verso il blocco dei vaccini Covid per tutte le fasce d’età!

MeteoWeb

Negli Stati Uniti si discute la possibilità di sospendere i vaccini Covid per tutte le fasce d’età, secondo nuovi piani radicali sostenuti da figure chiave dell’amministrazione Trump. Diversi esperti candidati a ruoli di vertice nelle agenzie sanitarie statunitensi ritengono che i vaccini a mRNA possano essere collegati a effetti collaterali diffusi e decessi. Tra questi c’è il dottor Jay Bhattacharya, nominato alla guida del National Institutes of Health (NIH), che ha sostenuto una petizione per la sospensione e il riesame dei vaccini mRNA. Bhattacharya è tra i firmatari dell’Hope Accord, documento che afferma l’esistenza di un “collegamento causale” tra i vaccini mRNA e un preoccupante aumento dei decessi in eccesso a livello globale.

Secondo il Daily Mail, anche Robert F. Kennedy Jr. avrebbe espresso privatamente dubbi sui vaccini. Tra le voci più critiche c’è il cardiologo britannico Aseem Malhotra, considerato per un ruolo di consulenza sanitaria nella nuova amministrazione Kennedy, che ha richiesto la sospensione e la revisione dei vaccini. Anche Kash Patel, nominato come direttore dell’FBI, in passato ha promosso integratori controversi che avrebbero invertito gli effetti negativi dei vaccini Covid.

Un’eventuale sospensione: scenari e ostacoli

Un divieto totale richiederebbe il ritiro dell’autorizzazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) per motivi di sicurezza o efficacia. Durante il suo primo mandato, Donald Trump aveva promosso lo sviluppo dei vaccini in tempi record, un successo considerato una svolta medica globale. Tuttavia, negli ultimi anni, Trump ha evitato di prendersi il merito per il timore di alienarsi la base elettorale più scettica nei confronti dei vaccini.

I vaccini a mRNA prodotti da Moderna e Pfizer sono stimati aver salvato milioni di vite nel mondo, comprese circa 3 milioni negli Stati Uniti. Tuttavia, presentano alcuni rischi noti, tra cui una lieve possibilità di miocardite e sindrome di Guillain-Barré, una patologia in cui il sistema immunitario attacca i nervi causando dolore, affaticamento e intorpidimento. Secondo il programma di compensazione per danni da vaccino Covid negli Stati Uniti, fino a dicembre 2024 sono state presentate circa 14.000 richieste per presunti danni o decessi su un totale di 270 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose.

Il dottor Paul Offit, esperto di vaccini del Children’s Hospital di Philadelphia, ha dichiarato al Daily Mail che questi numeri dimostrano la sicurezza dei vaccini: “sono stati somministrati a miliardi di persone, con studi clinici controllati che non hanno evidenziato effetti gravi. Se ci fossero stati legami diretti con i decessi in eccesso, li avremmo rilevati”.

Dati aggiornati e impatto sulle vaccinazioni

Attualmente, il 45% degli adulti sopra i 65 anni ha ricevuto l’ultimo richiamo del vaccino Covid, mentre tra gli over 18 la percentuale scende al 23%. I dati preliminari mostrano che nella settimana fino al 1° febbraio 2025 circa 651 persone sono morte per Covid, a fronte di 939 decessi per influenza nella stessa settimana.

Le proposte di divieto a livello statale

Alcuni stati americani, come Idaho e Montana, stanno già valutando leggi per vietare i vaccini Covid a mRNA. I promotori di queste iniziative sostengono, senza evidenze scientifiche, che i vaccini possano “integrarsi” nel DNA umano. L’Hope Accord, firmato anche da Bhattacharya, attribuisce ai vaccini un ruolo nell’aumento dei decessi in eccesso negli ultimi anni. Tuttavia, molti esperti ritengono che la mortalità aggiuntiva post-pandemia sia legata a patologie come il cancro, malattie cardiache, infezioni da Covid non diagnosticate e ritardi nelle cure mediche durante i lockdown.

