Terremoti Santorini, cosa sta succedendo e la speranza degli esperti

Negli ultimi giorni, Santorini e le vicine isole Ios, Amorgos e Anafi sono state interessate da una serie di terremoti sottomarini, suscitando preoccupazione tra residenti e turisti. Sebbene la frequenza dei terremoti sia recentemente diminuita, l’incertezza sulla loro evoluzione futura persiste. Il prof. Costas Papazachos, capo sismologo del governo greco e docente di geofisica presso l’Università di Salonicco, ha dichiarato che le sequenze sismiche non si arrestano rapidamente e seguono una dinamica indipendente. “Purtroppo, per ora dobbiamo aspettare. Queste sequenze sismiche non finiscono velocemente“, ha affermato in un’intervista a ERT Radio. Tuttavia, ha espresso la speranza che questa attività possa attenuarsi più rapidamente del previsto.

A causa della serie di scosse, il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza per Santorini e le isole vicine. Migliaia di residenti e lavoratori si sono temporaneamente trasferiti sulla terraferma, mentre le scuole sono chiuse da 3 settimane. Le autorità hanno predisposto squadre di soccorso e generatori di emergenza per affrontare eventuali situazioni critiche. Inoltre, il governo ha annunciato la costruzione di una struttura portuale d’emergenza a Santorini, nel caso fosse necessaria un’evacuazione su larga scala.

Terremoti a Santorini, il parere degli esperti

L’attività sismica a Santorini è strettamente legata all’interazione tra processi tettonici e magmatici, secondo Papazachos. Tuttavia, ha escluso un’imminente eruzione vulcanica, sottolineando che il magma dovrebbe superare una crosta terrestre di circa 8 km per raggiungere la superficie.

Un’altra voce autorevole, il geologo Avraam Zelilidis, ha cercato di tranquillizzare la popolazione, affermando che non si prevedono terremoti superiori a magnitudo 5.5 gradi. “Credo che il pericolo sia diminuito“, ha dichiarato, sottolineando l’efficacia dei moderni sistemi di monitoraggio presenti nell’Egeo, in particolare nelle aree di Kolumbo e Kameni.

Zelilidis ha anche evidenziato un leggero calo nella frequenza e nell’intensità delle scosse, pur riconoscendo che le sue teorie sulla relazione tra attività sismica e vulcanica non siano condivise da tutti gli esperti. Ha comunque ribadito la necessità di un confronto scientifico aperto e continuo.

Sebbene la situazione a Santorini, una delle mete turistiche più amate al mondo, sia sotto stretta osservazione, al momento non vi sono segnali di pericolo immediato.

