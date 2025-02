Terremoto Campi Flegrei: caduta di calcinacci al Vomero dopo la scossa di magnitudo 3.9

MeteoWeb

Nel pomeriggio, alle ore 18, si è tenuta una nuova riunione del tavolo di monitoraggio, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per seguire la situazione dopo le scosse del pomeriggio di cui la più importante di magnitudo 3.9. Lo comunica la Prefettura. “Il Sindaco di Pozzuoli sta valutando l’apertura del Palatrincone per ospitare alcune famiglie che hanno deciso di lasciare temporaneamente la propria abitazione. Il Sindaco di Bacoli ha informato della riattivazione della conduttura idrica che si era disallineata a causa della forte scossa pomeridiana. È stata anche segnalata la caduta di calcinacci a via Kerbaker, al Vomero, dove si è attivata la struttura tecnica comunale per i transennamenti e le verifiche del caso. Il Prefetto monitora costantemente la situazione”, conclude la nota.

