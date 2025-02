Terremoto Campi Flegrei: da domani consentita la riapertura delle scuole

MeteoWeb

“In seguito agli eventi sismici delle giornate di ieri, domenica 16 febbraio, e di oggi, lunedì 17, legati al fenomeno bradisismico che interessa il territorio delle città di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la Città Metropolitana di Napoli ha provveduto a effettuare, con personale tecnico dell’Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Scolastico, sopralluoghi sugli istituti scolastici superiori di propria competenza“. Lo si legge in una nota. “In particolare, in base alle segnalazioni e alle richieste, sono stati effettuati controlli, nel comune di Pozzuoli, sul Tassinari di via Fasano, il Pitagora di via Tiberio, il Falcone nella sede centrale di viale dell’Europa unita e nella succursale di via Domitiana, sul Pareto di via Annecchino, il Virgilio di via Vecchia San Gennaro, il Petronio nella sede centrale di via Matilde Serao e nella succursale di via San Gennaro Agnano, e sul Majorana di via Alfonso Gatto, mentre a Bacoli oggetto delle verifiche sono state le due sedi del Seneca, la centrale di via Torregaveta e la succursale di via Virgilio”.

“Dall’esame visivo effettuato e allo stato attuale – si legge nella nota trasmessa dall’Area Tecnica, all’esito dei controlli, anche ai sindaci di Pozzuoli e Bacoli, che avevano chiesto verifiche – non si rilevano sostanziali quadri fessurativi” relativi ”alle strutture portanti degli edifici esaminati. Per tale ragione è possibile disporre la ripresa delle attività didattiche già da domani, martedì 18 febbraio. Si avvieranno, ovviamente, tutti gli interventi manutentivi atti al ripristino degli elementi non strutturali eventualmente danneggiati dal sisma”, si conclude la nota.

In mattinata il sindaco della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, a margine dell’inaugurazione della Sala Teatro Pasolini a Casalnuovo, ha affermato che “siamo nel pieno di uno sciame sismico, sappiamo bene che il fenomeno del bradisismo ha una sua ripetitività. Ieri ci sono state alcune scosse più significative ma non ci sono stati danni strutturali. Noi dobbiamo convivere con questo fenomeno realizzando interventi per fare in modo che le nostre scuole, le nostre infrastrutture siano sempre più sicure e garantiscano sicurezza alle nostre comunità”. “I cittadini sono spaventati – ha proseguito il sindaco metropolitano – ciò è legittimo ma c’è in campo una grande organizzazione: noi stiamo seguendo in tempo reale, con tutte le strutture tecniche, l’evolversi della situazione compiendo tutti gli atti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Sindaco di Pozzuoli: “popolazione spaventata, servono più notizie”

“La cosa che ho chiesto anche al Centro Coordinamento Soccorsi è di dare più informazioni perché tutte le altre attività le stiamo mettendo in campo, stiamo dando assistenza, ma la preoccupazione principale è per questo continuo di scosse che si ripercuote da diversi giorni, la comunità vuole sapere”. Così il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, in apertura del suo incontro con la stampa per fare il punto della situazione dell’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei. “C’è stato un grande spavento da parte della popolazione: molti hanno dormito in macchina, qualcuno ha raggiunto il PalaTrincone che è il nostro hub di accoglienza”, spiega il sindaco il quale fa sapere che sono attive anche le aree di attesa, dotate di bagni chimici, in cui sono operativi anche gli sportelli di sostegno psicologico.

“C’è stato un monitoraggio sul territorio continuo da parte della Polizia municipale e della Protezione civile non solo locale, ma anche regionale. Ho chiesto al capo della Protezione Civile nazionale, se nelle prossime ore può raggiungerci sul territorio insieme al direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro De Vito, per fare un incontro con la cittadinanza proprio per fugare i dubbi e rispondere alle domande della gente“, ha aggiunto.

Per il momento, “nessuna segnalazione” su danni agli edifici, con Manzoni che si appresta anche a riaprire le scuole, rimaste oggi chiuse in via precauzionale. “Io ho sempre detto che le nostre scuole sono in sicurezza, c’è controllo e manutenzione continua. Ho ritenuto opportuno sospendere le attività di oggi perché nell’ultimo periodo, a causa delle scosse, c’è stata un po’ d’apprensione da parte dei genitori. Abbiamo voluto dare anche un segnale di tranquillità facendo un ulteriore verifica, ma a breve verrà confermata l’adeguatezza delle scuole e quindi penso che stesso domani riapriremo”.

A chi gli chiede un parere sulla necessità di rivalutare il livello di allerta per i Campi Flegrei, Manzoni suggerisce di attendere studi più approfonditi. “Ho sentito Ciciliano e ho suggerito di chiedere alla Commissione Grandi Rischi di approfondire questo sciame. Nei prossimi giorni, ci saranno le dovute valutazioni, ma noi siamo pronti e la comunità deve sapere che ci siamo: la filiera composta da Governo, Regione e Comune sta lavorando con grande responsabilità e con grande senso di preoccupazione per dare risposte concrete e chiare a una comunità che è molto stressata”.

