Terremoto Campi Flegrei, sindaco di Pozzuoli: “adottati protocolli per la messa in sicurezza”

“Questi sciami sismici si sono verificati spesso nell’ultimo anno, a volte intervallati a giorni alterni. Stamattina abbiamo avuto uno sciame sismico importante. C’è stata un po’ di fibrillazione perché è capitato nell’orario di entrata delle scuole. Gli istituti hanno attivato le procedure, le aree di attesa, qualche genitore è andato a prendere i figli a scuola anche se è una cosa che noi sconsigliamo nelle procedure che stiamo cercando di far capire alla popolazione per non intasare le vie di fuga visto che i ragazzi stando a scuola sono più tranquilli e in sicurezza”. Così il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, intervistato dal TGR Campania in merito allo sciame sismico che oggi ha interessato l’area dei Campi Flegrei.

Nell’ultimo anno, sono state intensificate le azioni sul fronte della prevenzione e della gestione del rischio, anche alla luce del decreto Campi Flegrei. “Stiamo continuando ad adeguare le scuole dal punto di vista sismico. Naturalmente – evidenzia Manzoni – le attività in corso hanno come cardine la convivenza con questo fenomeno che non ci lascia mai”.

Stretto il contatto con l’INGV (“ci hanno spiegato che si tratta di uno sciame sismico ordinario”) e con la Prefettura per la segnalazione di eventuali criticità. Comunque, non ci sono stati né danni né criticità ma il fatto che “le scosse si sono susseguite una dietro l’altra hanno messo in agitazione le persone. Ma in passato ci sono state scosse più importanti che non hanno provocato la stessa fibrillazione“.

