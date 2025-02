“Trump valuta dazi del 10% sulle importazioni Ue”: l’indiscrezione

MeteoWeb

Il Presidente americano Donald Trump sta prendendo in considerazione l’idea di imporre una tariffa del 10% all’Ue. Lo riporta il Telegraph, sottolineando come “la mossa alimenterebbe ulteriormente la guerra commerciale globale in corso, iniziata sabato quando il nuovo presidente degli Stati Uniti ha imposto dazi a tappeto sulle merci importate da Messico, Canada e Cina“. Una fonte vicina all’amministrazione Trump ha dichiarato – si legge sul quotidiano britannico – che con c’è un accordo chiuso sulla mossa commerciale anti-europea, “ma alcuni vogliono imporre una tariffa del 10%. Stanno parlando di farlo su tutte le importazioni dall’Ue”.

Una seconda fonte ha confidato al Telegraph: “Trump sta saggiando il terreno con Canada e Messico per capire fin dove può spingersi”.

Parlando ai giornalisti ieri, Trump ha confermato che l’imposizione di dazi contro l’Ue “accadrà sicuramente” e ha accusato Bruxelles di aver “approfittato degli Stati Uniti” con un deficit commerciale superiore ai 300 miliardi di dollari.

Von der Leyen: “se colpita, l’Ue risponderà”

“Il rapporto con gli USA è fondamentale per promuovere la pace, la stabilità e la prosperità. L’Ue è preparata per un dialogo robusto e costruttivo: ci possono essere sfide in futuro e se colpita l’Ue reagirà con fermezza“. Lo ha detto il Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, al termine del vertice informale sulla difesa rispondendo ad una domanda sulla possibilità che Donald Trump imponga dazi sulle importazioni europee.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.