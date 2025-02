Turchia, la neve assedia Istanbul: la tempesta si intensifica | FOTO

MeteoWeb

Istanbul è stretta nella morsa di una potente tempesta invernale che ha portato ancora tanta neve nella città della Turchia, causando disagi diffusi. Dopo due giorni di intensificazione delle precipitazioni, si prevede che la neve continui a cadere fino a domenica pomeriggio, con blizzard e ghiaccio che persisteranno fino a lunedì mattina. Il Centro di Coordinamento per i Disastri del Comune Metropolitano di Istanbul (AKOM) ha comunicato che la nevicata si intensificherà ulteriormente oggi, impattando i trasporti e la vita quotidiana.

Le previsioni meteo annunciano che la neve su Istanbul sarà particolarmente intensa nelle prossime ore, con accumuli che potrebbero raggiungere i 10-20 cm in gran parte della città e superare i 20 cm nelle zone più elevate. Le autorità locali hanno esortato la popolazione a prestare attenzione alle strade ghiacciate, alla visibilità ridotta e ai possibili disagi per gli spostamenti.

Le zone circostanti colpite dalla tempesta

Oltre a Istanbul, la tempesta sta colpendo anche le province circostanti, tra cui Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, la parte settentrionale di Balıkesir e la zona occidentale di Bursa. Queste aree dovrebbero registrare nevicate intermittenti e abbondanti fino alla notte di oggi, con accumuli superiori ai 20 cm nelle zone più alte. Le autorità hanno messo in guardia contro possibili ritardi nei trasporti e condizioni stradali pericolose.

Restrizioni sui viaggi e cancellazioni dei voli

In risposta al maltempo, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha adottato misure rigorose per garantire la sicurezza pubblica. Il Ministro dei Trasporti, Abdulkadir Uraloglu, parlando dal Centro dei Sistemi di Trasporto Intelligenti della Direzione Generale delle Autostrade ad Ankara, ha sottolineato l’importanza di utilizzare gomme da neve e ha invitato i residenti a posticipare i viaggi non essenziali.

Inoltre, gli aeroporti principali di Istanbul stanno lavorando senza sosta per mantenere operativi le piste, ma nonostante gli sforzi, le autorità hanno annunciato una riduzione del 40% dei voli programmati per evitare disagi causati dalla tempesta.

Neve, ghiaccio e rischio valanghe

La tempesta invernale sta influenzando un’ampia parte della Turchia, con forti nevicate previste per la regione orientale del Marmara, l’Anatolia centrale, il Mar Nero e l’Anatolia orientale. Le aree costiere del Mar Nero, insieme a Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu e Istanbul, saranno colpite da intense nevicate che porteranno a strade ghiacciate e visibilità limitata.

Inoltre, i meteorologi locali hanno avvertito del rischio di valanghe nelle zone montuose della regione orientale del Mar Nero e nelle ripide pendici dell’Anatolia orientale. Venti forti, che raggiungeranno velocità tra i 40 e i 60 km/h, sono previsti per l’Anatolia centrale e alcune zone della regione mediterranea.

