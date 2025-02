USA, Kennedy Jr. sospende un programma multimilionario per un nuovo vaccino Covid dell’era Biden

MeteoWeb

Il Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli USA, Robert F. Kennedy Jr., ha sospeso un contratto multimilionario dell’amministrazione Biden per creare un nuovo vaccino anti-Covid, ha appreso Fox News Digital. “Sebbene sia fondamentale che il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) supporti la preparazione alla pandemia, quattro anni di supervisione fallimentare dell’amministrazione Biden hanno reso necessario rivedere gli accordi per la produzione di vaccini, incluso quello di Vaxart“, ha affermato Kennedy nei commenti forniti a Fox News Digital. “Non vedo l’ora di lavorare con Vaxart ed esperti medici per garantire che questo lavoro produca una tecnologia vaccinale sicura, efficace e orientata al bilancio”.

Nei giorni scorsi, Kennedy ha emesso un ordine di sospensione dei lavori di 90 giorni relativo al contratto dell’HHS con la società biotecnologica americana Vaxart Inc., che sta lavorando per sviluppare un nuovo vaccino anti-Covid che può essere assunto per via orale. L’ordine di sospensione dei lavori arriva quando 10.000 individui avrebbero dovuto iniziare presto le sperimentazioni cliniche.

La sperimentazione è solo sospesa, non terminata, con Kennedy e altri funzionari sanitari pronti a esaminare i risultati iniziali dello studio nei prossimi 90 giorni prima di decidere i prossimi passi.

La creazione di un nuovo vaccino anti-Covid faceva parte dell’iniziativa Project NextGen da 4,7 miliardi di dollari dell’amministrazione Biden, lanciata nel 2023 e che lavora per semplificare lo sviluppo di nuovi vaccini. Il vaccino Vaxart è stato finanziato specificamente tramite un accordo con la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), che è un Dipartimento all’interno dell’Amministrazione per la preparazione e la risposta strategica sotto l’egida HHS.

La BARDA ha impegnato circa 460 milioni di dollari per lo sviluppo del nuovo vaccino da parte di Vaxart, con un totale di 240 milioni di dollari già autorizzati per lo studio preliminare, ha appreso Fox Digital.

Una recente modifica al contratto avrebbe consentito a Vaxart di fatturare a BARDA i restanti circa 230 milioni di dollari per le sperimentazioni cliniche, ma l’ordine di sospensione dei lavori impedisce alla società biotecnologica di fatturare a BARDA fino a nuovo avviso. Vaxart, tuttavia, può ancora fatturare all’HHS in relazione al monitoraggio medico degli individui che hanno preso parte a un ciclo iniziale di sperimentazioni, ha appreso Fox Digital.

La Make America Healthy Again Commission

L’annuncio arriva poco meno di due settimane dopo che Kennedy è stato confermato come 26° capo dell’HHS della nazione. Lo stesso giorno in cui ha prestato giuramento, il Presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che crea la Make America Healthy Again Commission, guidata da Kennedy per indagare e affrontare “le cause profonde della crescente crisi sanitaria americana”. La Commissione inizialmente concentrerà le sue indagini sulle malattie croniche infantili, come l’autismo.

La posizione di Kennedy sui vaccini

Kennedy è stato criticato per una presunta posizione contro i vaccini, che ha ripetutamente negato, anche durante le sue recenti udienze di conferma al Senato. “Ho lavorato per anni per sensibilizzare sul mercurio e sulle sostanze chimiche tossiche presenti nel pesce”, ha detto Kennedy della sua posizione sui vaccini durante la sua udienza davanti alla Commissione Finanze del Senato a gennaio. “E nessuno mi ha chiamato anti-pesce. E credo che i vaccini svolgano un ruolo fondamentale nell’assistenza sanitaria. Tutti i miei figli sono vaccinati. Ho letto molti libri sui vaccini. Il mio primo libro nel 2014, una prima riga è “Non sono anti-vaccino” e l’ultima riga è “Non sono anti-vaccino”; né sono il nemico dei produttori alimentari. Le aziende agricole americane sono il fondamento della nostra cultura, della nostra politica, della nostra sicurezza nazionale”.

I vaccini anti-Covid negli USA

I vaccini anti-Covid sono stati resi obbligatori in tutti gli USA sotto l’amministrazione Biden, mentre molte aziende del settore privato hanno richiesto ai dipendenti di vaccinarsi, il che ha scatenato proteste diffuse poiché alcuni dipendenti hanno perso il lavoro per essersi opposti agli ordini. Trump ha firmato alcuni ordini esecutivi relativi agli ordini della precedente amministrazione al suo ritorno nello Studio Ovale a gennaio, tra cui il reintegro dei militari licenziati per aver rifiutato il vaccino e un altro ordine per vietare i finanziamenti federali per gli obblighi vaccinali nelle scuole.

