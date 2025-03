Addio Blue Ghost! Il lander lunare si spegne dopo una missione record

MeteoWeb

Domenica 16 marzo, al calare del Sole sulla superficie lunare, il lander Blue Ghost di Firefly Aerospace ha concluso la sua storica missione, spegnendosi dopo 2 settimane di operazioni di successo. Questo veicolo spaziale, supportato dal programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, ha rappresentato un passo cruciale nell’esplorazione lunare privata, fornendo dati fondamentali per le future missioni Artemis.

Blue Ghost, un successo senza precedenti per l’esplorazione privata

Blue Ghost, che ha trasportato 10 strumenti scientifici della NASA, è atterrato il 2 marzo 2025 nella regione basaltica di Mare Crisium, sulla faccia visibile della Luna. È stato il secondo lander privato nella storia a riuscire in questa impresa, dopo Odysseus di Intuitive Machines, che aveva toccato il suolo lunare nel febbraio 2024.

La missione, denominata Ghost Riders in the Sky, ha dimostrato l’affidabilità delle tecnologie di Firefly Aerospace, permettendo alla NASA di raccogliere dati scientifici cruciali in modo più economico rispetto alle tradizionali missioni spaziali governative.

Risultati scientifici e tecnici

Durante il suo periodo operativo, Blue Ghost ha permesso esperimenti scientifici di alto livello, tra cui:

Tracciamento GPS sulla Luna per la prima volta nella storia, utile per le future missioni umane e robotiche;

per la prima volta nella storia, utile per le future missioni umane e robotiche; Perforazione robotica della superficie lunare più profonda mai eseguita, contribuendo alla comprensione della composizione del sottosuolo lunare;

più profonda mai eseguita, contribuendo alla comprensione della composizione del sottosuolo lunare; Osservazione dell’eclissi totale di Luna del 13-14 marzo , registrata da Blue Ghost come un’eclissi solare, fornendo immagini spettacolari e dati sull’interazione della luce con l’atmosfera lunare;

, registrata da Blue Ghost come un’eclissi solare, fornendo immagini spettacolari e dati sull’interazione della luce con l’atmosfera lunare; Analisi della polvere lunare al tramonto, per verificare l’ipotesi dell’astronauta Eugene Cernan (Apollo 17) sulla possibile levitazione della polvere a causa dell’influenza solare.

Nel complesso, il lander ha trasmesso a Terra 119 GB di dati, di cui 51 GB specificamente scientifici, prima di spegnersi il 16 marzo alle 19:15 EDT (23:15 UTC), come previsto dalla missione.

L’esplorazione privata della Luna

La missione di Blue Ghost si inserisce in una nuova era dell’esplorazione lunare commerciale. Il lander era partito il 15 gennaio 2025 a bordo di un razzo Falcon 9, insieme a Resilience, un altro lander privato sviluppato dalla compagnia giapponese ispace, che tenterà l’allunaggio il 5 giugno 2025.

Nel frattempo, il 26 febbraio 2025, Intuitive Machines ha lanciato Athena, un lander privato che è atterrato vicino al Polo Sud lunare il 6 marzo ma ha subito un guasto, ribaltandosi poco dopo il touchdown e venendo dichiarato inattivo il giorno successivo.

L’attenzione ora è rivolta al futuro: Firefly Aerospace ha già annunciato la missione Blue Ghost 2, prevista per il 2026, che porterà il lander sul lato nascosto della Luna e invierà in orbita lunare la sonda Elytra Dark.

Blue Ghost un trampolino per Artemis e oltre

L’esito positivo della missione Blue Ghost dimostra che le partnership pubblico-private possono rivoluzionare l’esplorazione spaziale, riducendo i costi e accelerando il ritorno dell’uomo sulla Luna. Con Artemis in arrivo nei prossimi anni, questi successi pongono le basi per un ecosistema lunare sostenibile, in cui aziende private svolgono un ruolo cruciale.

Se il trend continuerà, assisteremo a una nuova corsa alla Luna, non più limitata a superpotenze spaziali, ma aperta a compagnie innovative pronte a scrivere il futuro dell’esplorazione spaziale. Blue Ghost ha scritto una pagina di storia, ma il viaggio è appena iniziato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.