Allerta Meteo, il Ciclone non si muove dalla Puglia: altri tre giorni di piogge torrenziali al Centro/Sud | MAPPE

Sono davvero impressionanti, spettacolari e mozzafiato le ultime immagini satellitari che documentano in diretta la formazione dell’occhio del ciclone al largo del Molise, nel mare Adriatico centro-meridionale. Si sta rinforzando il ciclone che da tre giorni alimenta forte maltempo al Centro/Sud Italia; maltempo che si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore. In Abruzzo abbiamo le prime criticità per le piogge torrenziali che stanno colpendo tutta la Regione, con parziali giornalieri di 60mm a Pescara e al confine con le Marche. Fa anche freddo, con +10°C sulle coste. Situazione difficile anche nel Gargano con le prime esondazioni.

L’ultima animazione satellitare di EUMETSAT dal satellite visibile sull’Italia mostra chiaramente la formazione dell’occhio del ciclone appena al largo del Molise, e il conseguente invorticamento delle nubi tutt’intorno al minimo di bassa pressione:

Nel pomeriggio-sera di oggi le piogge si intensificheranno nell’entroterra di Marche e Abruzzo, ma attenzione anche al Sud con fenomeni intensi in Sicilia e Calabria meridionale:

Domani, venerdì 28 marzo, il maltempo si intensificherà ulteriormente in tutto il Centro/Sud: al mattino avremo il clou dei nubifragi su Abruzzo, Molise e Gargano, ma anche forti temporali con piogge alluvionali nel basso Tirreno tra Sicilia e Calabria:

Nel pomeriggio/sera pioverà praticamente ovunque da Ravenna a Palermo, con piogge intense ed estese mentre il minimo di bassa pressione non si schioderà da lì, dal medio-basso Adriatico, posizionato appena al largo della Puglia:

Situazione analoga anche dopodomani, sabato 29 marzo. Il maltempo continuerà senza sosta anche nel weekend. Prospettive molto pesanti per il Centro/Sud. Tutti gli approfondimenti nel video:

