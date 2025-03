Allerta Meteo Emilia Romagna, evacuate alcune zone del Ravennate: “limitare gli spostamenti”

MeteoWeb

Riunione in prefettura a Ravenna a seguito dell’allerta meteo diramata per domani, venerdì 14 marzo, dalla Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna. Le precipitazioni, che domani interesseranno il territorio ravennate, saranno particolarmente intense prima nelle aree collinari e a seguire sulle aree pianeggianti. I fiumi interessati saranno Santerno, Senio, Reno e Lamone. Alcuni comuni hanno già disposto evacuazioni delle zone abitate prossime ai fiumi maggiormente esposti a picchi di precipitazioni per i quali il bollettino meteo evidenzia la possibilità di eventuali criticità. Gli altri sindaci della provincia romagnola hanno assicurato l’allertamento di tutta la popolazione e l’evacuazione in caso di bisogno.

Nel pomeriggio, si è riunito il Centro coordinamento soccorsi composto da sindaci, Protezione Civile regionale e comunale, rappresentanti Arpae, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per delineare le strategie operative. L’agenzia per la sicurezza ha organizzato, con il coordinamento dei volontari di Protezione Civile e con le ditte incaricate nel servizio di piena, l’attività di sorveglianza e di presidio per un pronto intervento sui fiumi con particolare attenzione a Santerno, Senio e Lamone. Per quanto riguarda i reticoli secondari, i consorzi di bonifica hanno assicurato il monitoraggio e la messa a disposizione di mezzi e tecnici. I fenomeni saranno monitorati con la struttura dell’agenzia in raccordo la Regione e il Centro funzionale di Arpae.

I sindaci hanno deciso, di intesa con la Provincia, la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati dall’allerta rossa. Mentre in quelli con allerta arancione, verranno chiuse solo le scuole secondarie superiori.

Un focus specifico è stato dedicato alla situazione delle strade. Alla cittadinanza il prefetto ha raccomandato, in considerazione del fatto che i picchi di precipitazione potrebbero essere rapidi e colpire alcuni bacini con piogge anche molto intense, di evitare tutti gli spostamenti non necessari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.