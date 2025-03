Allerta Meteo Toscana: 70 evacuati a Marradi, COC attivi a Firenze ed Empoli

MeteoWeb

La Toscana sarà in allerta meteo arancione domani, sabato 22 marzo, a causa della nuova ondata di maltempo che sarà provocato dal ciclone Martinho. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, evacuate 70 persone a Marradi. “Dopo i sopralluoghi fatti in questi giorni con i tecnici, abbiamo disposto l’evacuazione temporanea di circa 70 residenti, oltre ad alcune seconde case, come misura precauzionale. Il nostro territorio è fragile e, visto quanto accaduto negli ultimi giorni e nei mesi scorsi, riteniamo necessario mettere in sicurezza le persone prima dell’arrivo della nuova ondata di maltempo, per cui la Protezione Civile ha dichiarato allerta arancione”, afferma il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. Allo stato, quindi, nel Comune risultano 100 persone evacuate (infatti, 30 persone erano già state evacuate nel corso della precedente ondata di maltempo).

“La decisione dell’evacuazione si basa ovviamente anche sulle valutazioni dei tecnici: anche nella giornata di ieri, geologi e ingegneri hanno fatto sopralluoghi su tutto il territorio – spiega Triberti – e sulla base delle loro indicazioni, abbiamo ritenuto opportuno evacuare alcune abitazioni che potrebbero trovarsi in una situazione di rischi. L’ordinanza di evacuazione entrerà in vigore domattina, in concomitanza con l’allerta meteo arancione decisa dalla Protezione Civile – continua il sindaco – ma già da questa sera abbiamo predisposto alloggi temporanei per accogliere chi ne avrà bisogno. Lavoriamo per fornire l’assistenza necessaria affinché le persone coinvolte, a cui ricordiamo ne vanno aggiunte un’altra quarantina rimaste isolate dopo il maltempo dello scorso fine settimana, possano affrontare questa situazione con la massima serenità possibile. Voglio qui ringraziare di nuovo, oltre alla Protezione civile e alle forze dell’ordine, le associazioni di volontariato che si stanno impegnando senza sosta per assistere la popolazione”.

“Continueremo a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, in coordinamento con le autorità competenti. Invitiamo tutti i cittadini alla massima prudenza – conclude Triberti – e a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni fornite”.

A Firenze ed Empoli attivi i COC

È stato attivato questo pomeriggio il Centro operativo comunale (COC) nella sede della Protezione Civile del Comune di Firenze. Lo ha deciso il sindaco Sara Funaro. Il COC, situato in via dell’Olmatello, monitorerà la situazione coordinando, in caso di bisogno, l’intervento delle squadre composte dai tecnici della Protezione Civile e dai volontari.

Anche ad Empoli (Firenze) è attivo il COC, che si trova in via del Castelluccio 46, in località Terrafino, nei locali del Centro operativo intercomunale di Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa. Resterà attivo fino al ritorno alla normalità. Il Comune di Empoli ha attivato, a partire da domani, il numero 0571/757635 per fornire informazioni sui ristori ai cittadini che hanno subito allagamenti e danni a beni e abitazioni.

Il Comune di Empoli ha anche attivato un Piano di emergenza per Ponzano e Corniola. La rottura di un tratto della sponda destra del rio dei Cappuccini e quella di un tratto del torrente Orme in zona Rems ha portato i lavori del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno per la sistemazione quanto più celere possibile. L’allerta meteo arancione prevista domani – sottolinea in una nota il Comune – impone, alla luce dell’arrivo ancora atteso del collaudo o della certificazione di fine lavori, la presenza di un piano di emergenza per due aree che potrebbero vedere allagamenti diffusi se le sistemazioni alle sponde non dovessero contenere l’acqua. Con l’approvazione del Piano, sono mobilitati vari enti: la Protezione Civile e gli enti di volontariato, il settore Lavori Pubblici, il Servizio Sociale e Casa, la Polizia municipale, l’ufficio stampa. Ognuno di questi ha un ruolo ben definito nelle proprie competenze.

Il Piano è stato predisposto dalla Protezione Civile e individua un’area in cui si rischiano allagamenti, che comprende parte dell’abitato di Corniola e buona parte di quello di Ponzano, quest’ultima già interessata dall’alluvione del 14 marzo. Oltre a questa iniziale fase, sono previste fasi ulteriori di pre-allarme e di allarme nel caso in cui l’allerta meteo diramata peggiorasse nel corso dei prossimi giorni. Al momento, assieme ai lavori del Consorzio di bonifica, sono stati approntati idrometri e pluviometri che saranno monitorati H24 per vedere il livello del rio e del torrente.

Anche la viabilità di alcune strade potrà subire modifiche per la sicurezza della cittadinanza interessata. A partire dalle 7 di domattina, sarà attivato un presidio delle rotte arginali, l’allestimento di un centro di accoglienza e la comunicazione di pre-allarme mediante tutti i canali di comunicazione del Comune di Empoli. Sarà richiesta la presenza di un tecnico del Consorzio di bonifica e un contributo tecnico al Genio civile della Regione Toscana. In tutto il territorio comunale vengono comunque mantenute le cautele relative all’allerta meteo in corso. Il Piano di emergenza non è sostitutivo del Piano di Protezione civile in vigore.

Attivato il COC anche a Carmignano (Prato), dove è stato disposto l’annullamento di ogni evento, e la chiusura di giardini e parchi, impianti sportivi, all’aperto e al chiuso, piste ciclabili, cimiteri, museo, biblioteca, e dello spazio giovani. A Viareggio (Lucca), sono chiuse le pinete ed il viale dei Tigli che collega la città con Torre del Lago.

Giani: “allerta non semplice previsione, serve a gestire rischio”

“Il meteo sempre più estremo, dove un temporale può essere localmente violento e piove in un’ora quello che piove in un anno, impone a tutti noi cittadini di essere consapevoli, informati e attenti alle varie alle situazioni. Ecco perché le allerte e queste comunicazioni. Emettere un’allerta significa attivare il nostro sistema di Protezione Civile affinché predisponga in anticipo tutte le misure idonee a minimizzare i possibili impatti per evitare danni peggiori. L’allerta non è una semplice previsione del tempo ma serve a gestire il rischio“. È quanto puntualizza sui social il Presidente della Toscana Eugenio Giani.

La Prefettura di Firenze apre il Centro di Coordinamento Soccorsi

Alla luce dell’allerta meteo arancione, è stato convocato il Centro di Coordinamento Soccorsi, coordinato dalla Prefettura di Firenze. A Vaglia, sarà a breve adottata un’ordinanza di evacuazione che interesserà 15 persone e la Caserma dell’Arma dei Carabinieri.

Con riguardo alla viabilità, la stessa è regolare su autostrade e strade di grande comunicazione. Con riferimento alle strade provinciali, la Città Metropolitana ha comunicato che permangono le chiusure e limitazioni disposte con l’ordinanza 783 del 20/03/2025, rinvenibile sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana. È stata riaperta la SP13 per Montalbano, in prossimità di Vinci, mentre permane la chiusura della SP130 (panoramica Monte Morello) eccetto che per mezzi di soccorso e frontisti. Non si escludono ulteriori chiusure che saranno valutate nelle prossime ore in considerazione delle previsioni meteo avverse. Per quanto concerne la Viabilità statale permane la chiusura della SS65, ad eccezione di mezzi di soccorso, nonché della SS67.

