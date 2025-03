Campi Flegrei, alti livelli di CO2: chiusa una scuola a Napoli

MeteoWeb

Gli alti livelli di CO 2 legati al fenomeno del bradisismo hanno portato il sindaco di Napoli e della città metropolitana, Gaetano Manfredi, ha disporre per domani, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in una scuola, l’Istituto alberghiero di via Terracina, a Napoli. Nel corso del Consiglio comunale straordinario sul bradisismo, che si è svolto oggi al Maschio Angioino, era stato il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a informare che il monitoraggio sulla concentrazione di anidride carbonica nei locali di edifici pubblici nell’area Flegrea, condotto dai Vigili del Fuoco, aveva evidenziato valori anomali e al di sopra dei limiti all’interno dell’Istituto alberghiero “Giocchino Rossini”.

Il Comune di Napoli fa ora sapere che “dalle rilevazioni strumentali eseguite è emerso che all’interno di alcuni locali e dei bagni annessi, la concentrazione massima rilevata di anidride carbonica era pari a 1.2%, che risulta superiore al valore limite di esposizione previsto dalla normativa vigente pari a 0,5%. Inoltre, negli stessi locali è stato rilevato anche un valore massimo di concentrazione di acido solfidrico pari a 17 ppm, superiore al limite di esposizione previsto dalla legge“.

Nel pomeriggio, alle 17, è stata effettuata una nuova misurazione nei locali, che ha evidenziato “valori di concentrazione al di sotto dei limiti di normativa“. Tuttavia, “a tutela della pubblica e privata incolumità, in attesa di ulteriori e urgenti interventi di verifica, monitoraggio continuo e ripristino in via definitiva delle condizioni di sicurezza“, il sindaco Manfredi ha emesso una ordinanza urgente che stabilisce “l’inibizione all’utilizzo dell’intero Istituto alberghiero”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.