Campi Flegrei: il terremoto di Md 4.4 del 13 marzo 2025 e lo stato della caldera | FOTO

Alle ore 01:25 del 13 marzo 2025 si è verificato un terremoto di magnitudo preliminare 4.4 ± 0.3 ai Campi Flegrei alla profondità di 2.5 Km, con epicentro in prossimità della costa su via Napoli nel comune di Pozzuoli. L’accelerazione al suolo prodotta dal terremoto è stata significativa, come evidenziato dalla mappa di scuotimento, infatti è stato avvertito anche in un’ampia area della città di Napoli. E’ quanto riporta l’INGV in un comunicato. “È tra gli eventi a maggiore energia da quando monitoriamo l’area strumentalmente ed avviene in un momento in cui si registra un’accelerazione della velocità di sollevamento del suolo, passata a circa 3 cm/mese nell’area di massimo sollevamento”, si legge.

Il sistema di monitoraggio multiparametrico continuo dell’INGV-Osservatorio Vesuviano, sebbene al momento registri variazioni di alcuni parametri quali la velocità di deformazione del suolo e l’emissione di CO₂, non mostra evidenze dell’imminenza di una eruzione vulcanica.

