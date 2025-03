Clima, la Colombia lancia l’allarme per i ghiacciai: ridotti del 90%

MeteoWeb

Il governo della Colombia ha lanciato l’allarme ambientale per i ghiacciai ancora esistenti – distribuiti su sei montagne nel Paese – la cui area si è ridotta del 90% in poco più di un secolo, fino all’attuale estensione di appena 33 chilometri quadrati. “L’allarmante riduzione non solo minaccia la biodiversità degli ecosistemi di alta montagna, ma compromette anche la sicurezza idrica delle nostre comunità e dei settori produttivi”, ha affermato il Ministro dell’Ambiente Lena Estrada Añokazi in una nota diffusa in occasione della Giornata mondiale dei ghiacciai. La cura di queste formazioni “è un impegno collettivo e una responsabilità storica nei confronti della vita, della terra e delle generazioni future”, ha aggiunto.

Solo tra il 2021 e il 2022, la perdita di massa glaciale, attribuita al riscaldamento globale, è stata del 3,2%, pari a una superficie di 1,11 chilometri quadrati, equivalente a 156 campi da calcio, aggiunge il Ministero. Il caso più grave è quello del ghiacciaio Conejera, che faceva parte del vulcano Nevado Santa Isabel, situato nella Cordigliera Centrale delle Ande, che nel 2023 “ha accelerato il suo scioglimento a causa del fenomeno El Niño e si è estinto nel 2024″, conclude il Ministero.

