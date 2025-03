La fine del “ghiaccio eterno”, il report WMO: declino senza precedenti dei ghiacciai

MeteoWeb

In 5 degli ultimi 6 anni si è verificato il ritiro dei ghiacciai più rapido mai registrato. Nel 2022-2024 è avvenuta la più grande perdita di massa glaciale in 3 anni mai registrata. In molte regioni, quello che un tempo veniva chiamato “ghiaccio eterno” dei ghiacciai non sopravviverà al 21° secolo, secondo i rapporti della World Meteorological Organization (WMO) e del World Glacier Monitoring Service (WGMS).

Oltre 275mila ghiacciai in tutto il mondo coprono circa 700mila km². Insieme alle calotte glaciali, i ghiacciai immagazzinano circa il 70% delle risorse globali di acqua dolce. Le regioni di alta montagna sono le torri d’acqua del mondo. L’esaurimento dei ghiacciai minaccia quindi le forniture a centinaia di milioni di persone che vivono a valle e dipendono dal rilascio di acqua immagazzinata negli inverni passati durante i periodi più caldi e secchi dell’anno. Nel breve termine, lo scioglimento dei ghiacciai aumenta i pericoli naturali come le inondazioni, ha evidenziato la WMO.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2025 “Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai” e ha stabilito il 21 marzo come Giornata mondiale annuale per i ghiacciai. Lo scopo è aumentare la consapevolezza del ruolo vitale che i ghiacciai, la neve e il ghiaccio svolgono nel sistema climatico e nel ciclo idrologico, e della loro importanza per le economie locali, nazionali e globali. L’UNESCO e la WMO stanno guidando le attività e coordinando gli sforzi internazionali supportati da oltre 200 organizzazioni e 35 Paesi.

La conservazione dei ghiacciai è una necessità ambientale ed economica

“Il rapporto State of the Global Climate 2024 della WMO ha confermato che dal 2022 al 2024 abbiamo assistito alla più grande perdita di ghiacciai in 3 anni mai registrata. Sette dei 10 anni con il bilancio di massa più negativo si sono verificati dal 2016“, ha affermato il segretario generale della WMO Celeste Saulo. “La conservazione dei ghiacciai non è solo una necessità ambientale, economica e sociale. È una questione di sopravvivenza“, ha affermato.

Sulla base di una raccolta di osservazioni effettuate in tutto il mondo, il World Glacier Monitoring Service stima che i ghiacciai (separati dalle calotte glaciali continentali in Groenlandia e Antartide) abbiano perso complessivamente più di 9mila miliardi di tonnellate da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1975.

“Ciò equivale a un enorme blocco di ghiaccio delle dimensioni della Germania con uno spessore di 25 metri“, afferma il Prof. Dr. Michael Zemp, direttore del WGMS.

L’anno idrologico 2024 ha segnato il 3° anno consecutivo in cui tutte le 19 regioni glaciali hanno subito una perdita di massa netta. La perdita di massa dei ghiacciai è stata di 450 miliardi di tonnellate nell’anno idrologico 2024, il 4° anno più negativo mai registrato. Mentre la perdita di massa è stata relativamente moderata in regioni come l’Artico canadese o la periferia della Groenlandia, i ghiacciai in Scandinavia, Svalbard e Asia settentrionale hanno subito la loro più grande perdita di massa annuale mai registrata, ha riportato la WMO.

Lo scioglimento dei ghiacciai contribuisce all’innalzamento del livello del mare

Le nuove scoperte completano un recente studio pubblicato su Nature all’inizio del 2025 e coordinato dal WGMS, ospitato presso l’Università di Zurigo in Svizzera. Questa analisi, chiamata Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise (GlaMBIE), ha scoperto che tra il 2000 e il 2023, i ghiacciai hanno perso il 5% del ghiaccio rimanente. A livello regionale, la perdita varia dal 2% nelle isole Antartiche e Subantartiche a quasi il 40% nell’Europa centrale.

Al ritmo attuale di scioglimento, molti ghiacciai del Canada occidentale e degli Stati Uniti, della Scandinavia, dell’Europa centrale, del Caucaso, della Nuova Zelanda e dei Tropici non sopravviveranno al XXI secolo.

Dal 2000 al 2023, la perdita di massa dei ghiacciai globali ammonta a 6.542 miliardi di tonnellate, ovvero 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio perse all’anno, secondo lo studio. Ciò equivale a quanto l’intera popolazione mondiale consuma attualmente in 30 anni, ipotizzando 3 litri a persona al giorno. Durante questo periodo, lo scioglimento dei ghiacciai ha contribuito per 18 mm all’innalzamento del livello globale del mare.

“Potrebbe non sembrare molto, ma ha un impatto enorme: ogni millimetro di innalzamento del livello del mare espone dalle 200mila alle 300mila persone in più alle inondazioni annuali“, ha affermato Zemp.

Attualmente i ghiacciai sono la seconda causa principale dell’innalzamento del livello del mare a livello globale, dopo il riscaldamento dell’oceano.

Il Ghiacciaio dell’anno 2025

In occasione della prima Giornata mondiale dei ghiacciai, il WGMS ha presentato il primo “Ghiacciaio dell’anno“. Così si propone di mettere in risalto la bellezza dei ghiacciai in tutto il mondo e di onorare la dedizione dei glaciologi che li osservano da decenni come contributo a uno sforzo di monitoraggio coordinato a livello internazionale. Nel 2025, il ghiacciaio South Cascade è stato selezionato come ghiacciaio dell’anno.

Il South Cascade Glacier si trova nella Cascade Range a Washington, Stati Uniti. È stato monitorato ininterrottamente dal 1952 e fornisce una delle registrazioni ininterrotte più lunghe del bilancio di massa glaciologico nell’emisfero occidentale.

“Il ghiacciaio South Cascade esemplifica sia la bellezza dei ghiacciai sia l’impegno a lungo termine di scienziati e volontari dedicati che hanno raccolto dati diretti sul campo per quantificare il cambiamento di massa del ghiacciaio per oltre 6 decenni“, ha affermato Caitlyn Florentine, co-investigatrice del ghiacciaio per l’US Geological Survey.

