Clima, le anomalie di Febbraio oltre i soliti catastrofismi climatici: nessun record!

MeteoWeb

Nessun record di caldo a Febbraio 2025 in Italia, in Europa e nel mondo. Le anomalie mensili sono illustrate dai dati ufficiali: è stato un mese molto freddo negli Stati Uniti d’America, dove non faceva così freddo da oltre dieci anni, mentre in Italia abbiamo avuto anomalie positive ma senza eccessi. Si è concluso anche il trimestre invernale 2024/2025 (dicembre-gennaio-febbraio) con un’anomalia trimestrale complessiva di +1,28°C nel nostro Paese: è stato il 6° inverno più caldo della storia, molto lontano dal record di un anno fa (+2,19°C).

Non è vero, quindi, che avrebbe fatto sempre più caldo e che ogni anno avremmo avuto ogni mese e ogni stagione peggiore della precedente: l’inverno di quest’anno è stato molto più freddo di quello di un anno fa (in quel caso, sì, da record) e anche in altre 4 occasioni in passato d’inverno aveva fatto più caldo rispetto a quest’anno.

Ancor più nette le indicazioni sulle anomalie a livello globale: +0,6°C in termini mensili rispetto alla media storica a livello planetario. Nessuno, quindi, nega il riscaldamento globale ma la realtà è molto più modesta rispetto al catastrofismo con cui questo trend viene raccontato.

Tutti i dettagli nel video.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.