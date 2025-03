Crollo palazzina Bari: l’esito delle ricerche della donna sotto le macerie

MeteoWeb

E’ stata individuata ancora in vita dai vigili del fuoco, apprende l’Adnkronos, la donna dispersa da ieri dopo il crollo della palazzina a Bari. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la donna, rimasta sotto le macerie in seguito al crollo ed ora stanno lavorando per liberarla dai detriti della palazzina. Una barella è stata portata poco fa dai vigili fuoco nei pressi della zona del crollo della palazzina di via De Amicis a Bari. Lì vicino è presente anche una ambulanza.

Il sindaco

“E’ certo che sia viva. Non so se sia vigile. La devono ancora estrarre da sotto le macerie. Ci ho sperato sempre. Sono stato da ieri insieme al figlio Nino e gli ho detto che era importante sperare e credere nell’opera straordinaria dei vigili del fuoco che sono degli eroi”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Bari Vito Leccese. “Ora stanno tentando di tirarla fuori senza che le macerie possano creare dei danni”, aggiunge il sindaco. “E’ una operazione molto delicata”.

