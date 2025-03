Spettacolo primaverile, la neve abbraccia il Piemonte | FOTO

MeteoWeb

Anche se la primavera è ufficialmente iniziata con l’Equinozio del 20 marzo, l’inverno sembra non volere mollare la presa in Piemonte: una profonda saccatura proveniente dalla Spagna (il Ciclone Martinho) ha portato piogge intense e nevicate fino a quote relativamente basse. Nella serata di ieri i fiocchi di neve hanno imbiancato le valli alpine, con accumuli significativi tra il Torinese e il Cuneese, arrivando a 800-1.000 metri di altitudine, ma non è ancora finita: un’altra perturbazione porterà dal pomeriggio-sera precipitazioni forti, temporali e nuove nevicate sui monti, soprattutto sopra i 1.300 metri.

